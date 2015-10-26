焦点：叶伦需在10月会议上发出强烈信号 才能使市场相信12月会升息

路透旧金山10月26日 - 如果想让市场仍然认为12月会升息，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦可能需要在本周的政策会议上，发表更强硬的措辞。

叶伦极具包容性的风格最近遭到两名理事的挑战，他们看来公开表示不同意叶伦及联储副主席费舍尔的观点。

美联储理事公开表示反对主席的观点并不常见。但是，在叶伦和费舍尔发表讲话后不久，布雷纳德和塔鲁洛便列举出经济增长面临的一系列风险，暗示升息可能要等一等。

除了持温和立场的芝加哥联储总裁外，其他委员大多像叶伦一样赞成在2015年升息。由此看来，叶伦若想在12月会议上升息，可能将在拥有10名成员的委员会中，面临最多三位成员的反对。

这种情况未必发生，因为即便对升息时间有争执，但几乎所有决策者都同意将以循序渐进的方式升息。美联储的传统也能说明：尽管地区联储总裁有时候会表达不同意见，但自2005年以来还没有理事真的投下反对票。

对叶伦来说，与某些委员可能不赞同其观点相比，更加棘手的是，很多投资者根本不相信美联储今年会升息。除非叶伦能提早扭转这种预期，例如从10月27-28日会议开始行动，否则最终升息时可能会扰乱市场。

“(美国联邦公开市场)委员会迫切需要更加清楚地传达其政策策略，”叶伦前顾问Andrew Levin表示，并称主席对此具有义不容辞的责任。

美联储发言人拒绝就此言论置评。

叶伦的风格与一些前主席形成对照，尤其是格林斯潘(Alan Greenspan)，后者对会议结果常常都是他说了算，甚至在会议开始前就已一锤定音。

而叶伦的日程安排显示，在每次政策决定会议前夕的大部分时间，她都会与其他16位政策制定者中的每一位进行面对面或电话讨论。学者出身的前主席伯南克虽然也和叶伦一样尊重共识，但似乎也没有达到叶伦那样的境界。

这种寻求共识的方式带来了益处，使得叶伦能够笼络委员会的鹰派成员。

里奇蒙联储总裁拉克尔响应叶伦呼吁，静待通胀企稳迹象更为明确后再行升息，他只在上个月的政策决议投票中没有站到叶伦那边。

面对鸽鹰两派的激烈辩论，属中间派的旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在9月最终同意与叶伦多数派站到一起，对此叶伦的协商方式或许功不可没。

**与市场沟通**

美联储官员曾承诺，任何升息之举都不会让市场感到意外。但如今叶伦与投资者显然各吹各的调，市场目前押注美联储最快会在2016年3月进行10年来的首度升息。

市场基本排除本月升息的可能性，联邦基金利率期货行情显示，12月升息的机率为39%。

美联储需要在本周会议上提高升息的可能性，才有可能在12月加息。

Levin指出，为了让市场相信升息即将到来，会议声明需暗示惟有经济恶化才会有所变卦。

另一个选项就是，美联储藉由软化或删除对全球经济减缓风险的示警，以预示升息之举；该行上月即因全球放缓的风险而暂未加息。

疲弱的经济数据，及联储鸽派认为经济需更多时间方能承受得起升息的影响，仍有可能说服叶伦。而叶伦倘若改变心意，也需要做出一些清楚的解释，而这仍可能招致批评。

“她在路途中可能碰到叉路，不论往哪个方向走，都会出现一些不同的意见，”Levin表示。

虽然美国失业率仅略高于5%，接近正常水平，但通胀率异常偏低，而且欧洲、日本与中国等各国央行仍处在宽松模式，只有美联储在考虑收紧政策。在这样错综复杂的背景下，要在政策上寻求共识的难度更甚于以往。

“没有人晓得他们(美联储)下一步要怎么走，”美国斯坦福大学教授John Taylor对路透表示，“大家对抉择的基本理由可能会缺乏共识，但还是必须做出选择。”

但前美联储副主席Don Kohn认为，叶伦可能维持她集体形成决策的风格，反映而非主导多数人的意见。

“她很努力建立了一个以共识为导向的委员会，”Kohn表示，“这是相当困难的决定，因为它不是非黑即白的明确决定。由主席来找出并引领决策的重心。”(完)

(编译 王丽鑫/刘秀红/龚芳/陈宗琦；审校 许娜/白云) nL3S12Q08N