焦点：叶伦称美联储今年不太可能降息

路透华盛顿2月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在美国国会表示，美联储不太可能逆转在今年进一步升息的计划，不过信用市场收紧、金融市场震荡和中国经济增长状况仍不确定，为美国经济带来风险。

“我预计(美国联邦公开市场委员会(FOMC))短期内不会走到需要降息的地步，”叶伦称。“经济衰退的风险从未远去...全球金融形势可能导致(美国)经济放慢，”她补充道。

叶伦指出，她预期美国经济增长状况仍将令美联储得以推进“循序渐进”的升息计划，但她的言论中对美联储政策选项保持开放态度。

“我想我们希望多加小心，不要过早对美国经济形势妄下结论。我认为不会有必要降息。”

美联储在去年12月实施了10年来的首次升息。目前投资者几乎已经排除美国今年进一步升息的可能。

“她想传递的主要讯息是，进一步升息仍为基本打算，不过在采取更多行动之前，市场必须先稳定下来，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli说。

叶伦的讲话缓解了有关美联储利率政策前景的忧虑，随后全球股市略有回升，周三几近收平。

过去一个月中全球市场动荡不安，因投资者忧心中国经济成长、美国企业第四季业绩不佳以及油价暴跌对能源企业资本支出和雇佣的影响。

MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS收盘接近持平于358.08点左右，美股标准普尔500指数收盘持稳于1,851.86点。

美元兑日圆跌至15个月低点，因投资者对美联储将继续升息的预期有所降温。

“叶伦说的话被市场当作正面因素，”费城Philadelphia Trust投资长Richard Sichel说。“如今股票整体估值要比三天前或者三个月前更加便宜，因此目前是入场的好机会。”

**叶伦承认有风险，但认为美国经济稳健**

叶伦此番评论是她自去年12月美联储升息之后首度发表讲话，使她得以考量数周来有关美国经济持续放缓、油价续跌和美股下滑的疑虑，以及认为美联储12月的升息是错误之举的看法。

然而，美国众议院金融服务委员会中，一些国会议员提出的问题并不侧重于美联储升息的整体经济效益，而是聚焦在美联储达成升息的工具，特别是美联储对银行业准备金所支付的利率。

叶伦表示，目前银行业准备金利率是美联储提高短期利率不可或缺的武器，但两党议员对这项计划都提出批评。

“这将有利于大银行，这是一种补贴...请对此作出解释，”加州民主党议员Maxine Waters说。美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)也有同感。

叶伦在这次国会证词中，也回击了民主党议员有关非裔和西班牙裔高失业率持续的批评。

“我们的政策工具不能以特定的群体为目标，”叶伦称，并表示“职业培训、教育计划、以及推出消除就业市场障碍的计划，这是国会的任务。”

美联储认为美国目前4.9%的失业率已经接近充分就业状况，叶伦称如果经济如预期般增长，那么失业率可能进一步走低。

然而，叶伦在事先准备的发言中也承认，自从美联储在12月升息后，一些全球性问题已有所恶化。

“这些情况若持续下去，可能令经济活动与就业市场前景承压，”叶伦在其半年度国会听证会中称。

但叶伦强调美联储政策保持稳定，有充分理由相信美国经济将继续增长，并让美联储得以推进逐步升息的计划。

美联储“预期随着货币政策立场的逐步调整，未来几年的经济活动将以温和步伐扩张，而且就业市场指标将继续走强，”她说。(完)