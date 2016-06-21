焦点：市场捉摸不透美联储想法 需要主席叶伦亮出个人观点

路透华盛顿/旧金山6月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)对于自己所做的展望越来越没有把握，让投资者对货币政策路线感到困惑。这种情形正在造成政策问题，可能需要美联储主席更加坚定地摆明自己的观点。

叶伦周二和周三将在美国国会发表半年度证词，其沟通能力将面临再次考验。不到一周以前，美联储维持利率不变，并调降了2017和2018年升息展望。

叶伦自称是共识建立者，她认为自己的工作应该反映整个政策委员会的观点，而不是制定事项让他人跟进。

“我认为这是非常值得称道的想法，但有时候会导致不够清晰，”前美联储职员Roberto Perli表示，“有时候会因某种原因而形成共识，而下一次则会因另外不同的原因而形成共识，所以情况会变，会让人感到困惑。”Roberto Perli现在是Cornerstone Macro LLC的合伙人。

实际上，美联储决策人士对于自己的展望越来越不确定，已经导致其发出的信息混乱不清--数次提高利率预期，随后又下调预期。

**沟通不畅**

在周三的季度记者会上，美联储官员的疑虑让人一览无遗。叶伦提到了13次“不确定性”及其同义词，比3月时提到的次数多出一倍多。而去年12月美联储实施近10年来首次升息时，该词语只出现了两次。

而且，圣路易斯联邦储备银行总裁、今年在美联储具有投票权的布拉德周五表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，他呼吁美联储摈弃预测长期经济变量的做法，否则可能损及市场对美联储的信任。

虽然大多数美联储官员仍认为今年将升息两次，但市场预计就算今年会升息，也只会在12月升息一次。(图表：tmsnrt.rs/28Jukri)

这种落差让叶伦感到不适。她很想让市场可以预见新的经济数据将如何引导美联储的利率决定。

对于市场忽略了美联储4月会议声明中有关6月或7月可能升息的暗示，而且直到这次会议三周后发布记录时才注意到这一点，叶伦上周对此表示惊讶。

美联储在5月疲弱非农就业报告出炉仅仅两周之后，就再次改口。

“依赖数据的风险在于，会跟着数据一变再变，”摩根大通分析师Michael Feroli说。

**以身作则**

美联储最近论调有所改变，部分源于其对利率要调升至多高才会开始抑制经济成长的评估。上周决策者在过去四个季度预测来第三次调降利率预估。

如今该利率预估已降至3%，远低于决策者在2012年首次开始公布美联储政策利率长期预测时所预估的4.25%。随着利率上限的降低，决策者如今预期利率上行的幅度变小。

决策者还更加频繁地调降长期利率预估。过去一年来其调降预测0.75个百分点，相比之下，之前三年才调降0.5个百分点。(图表：tmsnrt.rs/28JfmBR)

去除三个最高估值和三个最低估值后的主要趋势区间显示，决策者对政策结果和经济指标的预测区间要比3月时更窄，这表明实际上多数决策者对政策正确路径的看法比三个月前更加接近。

问题是投资者和分析师仍不清楚哪些重要因素会影响到央行官员的看法。美联储17位决策者强调就业和通胀方面出现进展的重要性，可是却再三按下暂停键，即使这两个指标持续改善。

美联储观察人士表示，这就需要叶伦透过更加直言不讳地说出她个人的想法，好让大家更明白现在是由什么来引导美联储的政策。叶伦对劳动市场的状况尤其感到担忧。

“对她来说，参与讨论并以她的方式来推动事情发展，然而之后告诉媒体美联储的看法，但没有说明她的看法，这是很奇怪的事，”曾供职于美联储、现任职于彼得森国际经济研究所的Joe Gagnon表示。“她或许应该更坦白一点。”(完)