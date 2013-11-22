叶伦提名在美国参议院金融委员会轻松过关

路透华盛顿11月21日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦周四向着成为美联储首位女主席更近了一步，之前参议院金融委员会支持对她的提名，且参议院修改了相关规定，使提名确认更加容易。

叶伦一旦获得参议院批准，就将在现任联储主席伯南克的任期于明年1月31日结束后接任，成为全球金融界权力最大的女性。

她的提名在金融委员会以14-8的投票结果轻松过关，将提交参议院全体表决，预计下个月可获得批准。

外界已经普遍预期，现年67岁的叶伦将能赢得提名确认。而在参议院民主党推动修改一项规定，把总统大部分提名通过程序性障碍所需最低票数从60票降至51票后，叶伦出任联储主席的前景就更加清晰了。民主党在参议院100个席位中掌控着55席。

获得美国总统奥巴马提名的叶伦被外界视为货币政策温和派，相较于采取积极行动降低失业率可能加剧通胀或滋生资产泡沫的风险，她更加担心高失业率对社会的冲击。

金融委员会中最终有三名共和党委员支持叶伦，一名民主党委员反对。

即便是在参议院修改规定之前，叶伦看起来已经可以赢得过关所需的60票。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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