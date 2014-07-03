焦点：叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”

7月2日，美联储主席叶伦在IMB举行的活动上发表讲话。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿7月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。她并表示，若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经给经济带来了严重伤害。

在谈及一项全球性的争论议题时，叶伦重申自己的看法，认为在应对过度金融冒险问题的时候，需要让监管发挥主要作用，而不应主要依靠利率政策。

“在讨论货币政策时把金融稳定风险作为主要考量，其潜在成本...有可能过大，”叶伦在国际货币基金组织(IMF)举办的一场活动上这样说道。

不过，她也没有完全把话说死，并谈到在一些受到密切监控的地区可能会考虑加强监管。

分析师表示，部分美联储官员认为在制定货币政策时应更重视金融稳定性，和叶伦看法相左。

5月离任的美联储理事史坦史坦认为，为了协助压抑可能出现的资产泡沫，加息应该至少列入考虑之中，这引发了美联储官员的争论，数位地方联储总裁警告维持利率在近零水准太长时间存在风险。

但叶伦明确表示，她认为美联储没有必要改变当前政策路线。“目前我认为货币政策没有必要偏离维持物价稳定和保证最大程度就业的首要任务，”她说。

**心有疑虑**

美联储实施印钞和近零利率政策后，美国股市和债市大涨，促使一些分析师警告称，新的泡沫正在形成。国际货币基金组织(IMF)上月表示，长期维持利率在超低水准导致放贷标准宽松，并提升了投资者的冒险行为。

叶伦指出，担心的问题包括公司债利差异常的低、缺少金融波动、杠杆贷款市场放贷标准宽松等。

“监管层采用宏观审慎方式以提高金融体系内部的韧性，完成这项工作至关重要，”她说。

叶伦表示，建立一个更强壮的体系愈加重要，因为全球各经济体可能在未来一段时间需要利率维持在历史低位，不管原因是金融危机造成的创伤还是更深层的潜在经济调整。

她警告称，由于这个原因，各国央行可能不具备在发生金融冲击时更频繁降息的空间。

叶伦指出美国已经采取许多措施来强化其金融部门，包括对银行业者设定更高的资本金要求。

为支持监管应是对抗金融稳定性风险最重要手段的观点，她追溯到2000年代中期，当时美国房价飙涨。

她认为，当时原本需要“大幅度收紧”货币政策以阻止楼市泡沫的形成，代价则是失业人数大幅增加。(完)

(编译 郑茵/李爽/王兴亚; 审校 徐文焰/张明钧/李春喜)

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