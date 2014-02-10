叶伦就任美联储主席首秀料面对政治表演 共和党或批刺激政策

* 叶伦将于周二和周四先后赴众议院与参议院作证

* 叶伦有机会奠定谨慎而乐观的基调

* 共和党或批评美联储刺激政策

路透2月9日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦将在周二面对美国议员时迎来走马上任后的首次考验。议员们希望了解她在缩减美联储支撑经济力道方面的坚定程度，其中还有部分人对美联储充满敌意。

叶伦于上周接任伯南克的主席一职。在全球金融市场的瞩目下，她有机会设定一个基本上乐观的基调，并指出经济稳步改善的迹象，尽管近期复苏的道路也有一些曲折。

美联储在长达五年的超宽松货币政策后，已经开始着手也许是最为艰难的政策转变。其已开始缩减购债刺激政策，但谨慎的缩减步伐也许会惹恼一些将刺激政策视为鲁莽举措的共和党人。

当叶伦周二在共和党掌控的众议院金融服务委员会就美联储半年度货币政策报告作证词陈述时，就会听到这些担忧。她的证词将于1330GMT发布，但听证会要到1500GMT才开始。

叶伦周四将在参议院金融委员会作证。

自12月份以来，美联储已经两度缩减购债规模，因为经济从去年底开始展现出活力。不过，美国就业增长连续两个月表现疲弱、制造业低迷以及近期新兴市场下跌，让摆在叶伦面前的局势变得扑朔迷离。

叶伦预计将指出就业市场倾向于好转的长期趋势以及较低而稳定的通胀率，作为持有谨慎乐观看法以及稳步缩减刺激举措的原因。她是美联储百年历史上的首位女主席。

由于一直担忧2007-2009年经济衰退给美国劳工阶层带来的痛楚，她很可能也会强调近零利率不会很快上调。

“我认为她已经作好万全准备，”Capital Economics北美首席分析师Paul Ashworth说。

“有的时候会有点政治表演的意味，”他补充道。“今年是中期选举年...所以双方都会有一些哗众取宠的举动。”

**共和党与美联储的较量**

美联储应对金融危机和经济衰退采取的激进举措令共和党人感到不安，众议院金融服务委员会已邀请证人在叶伦发表证词后立即作出反馈，凸显了这种不安。四位证人中有三人是购债计划的批评人士，包括斯坦福大学的John Taylor。

保守人士担心多年接近零的利率和数万亿(兆)美元廉价资金可能会削弱美元，同时为资产价格泡沫和通胀激增埋下隐患。

众议院金融服务委员会主席、共和党人Jeb Hensarling多次为购债举行听证会。目前美联储的购债规模为每月650亿美元。参议院中，共和党人RandPaul希望对美联储政策决议进行审计--伯南克等人则抨击这种做法会威胁到美联储相对于政治的独立性。

委员会内部的共和党人表示，他们希望叶伦详细说明如何平衡美联储控制通胀以及促进充分就业的职责。

“我确信她将会听到有效货币政策退场及其未来影响的有关问题，”金融服务委员会下属的资本市场附属委员会主席、共和党人Scott Garrett表示。

另一位共和党成员Shelley Moore Capito表示，叶伦必须采取更多举措以帮助老年人建立安全的投资回报。“在利率这么低的情况下，没有人可以创造财富，”她说。

**解析叶伦措辞**

多数分析师将美国经济复苏放缓归咎于国会，因其削减政府支出并加税，且出现多次预算之争，考验投资者对美国的信心。

面对经济复苏乏力，美联储推出三轮资产购买计划，将资产负债表扩大至逾4万亿美元。如果就业市场不严重恶化，通胀不疲弱，那么美联储计划到年底结束资产购买，明年的某个时候还可能加息。

叶伦在电视直播的问答环节将明确阐述这一问题。她的讲话内容可能涵盖从华尔街监管到财政政策和金本位等内容。

市场对此将做出敏锐反应。过去几周，新兴市场货币下跌导致剧烈波动，且美国之前公布一系列喜忧参半的经济数据引发对经济体质的质疑。

“我们都会尽力理解美联储如何研判近期动态，”Northern Trust首席分析师Carl Tannenbaum表示，“有消息说虽然数据基本确定是受天气影响，但也谈不上强劲。”

尽管这是去年11月参加参议院提名听证会以来叶伦的首次公开亮相，但她在美联储担任副主席已经三年多时间，此前还曾执掌芝加哥联储银行六年，所以其风格已经为人熟知。

11月时，叶伦明确表示，为了推动增长和就业，采取激进政策仍然十分重要。本周，她可能将再次努力坚持其立场。3月18-19日，她将作为美联储主席首次召开政策会议。

Capito表示，虽然她希望叶伦能比前任更详细地回答问题，但叶伦可能不会像伯南克那样遭受委员会共和党人的争议性攻击。

“她会受到尊敬的对待，”Capito称，“我认为不会出现大量争论场面。”(完)

(编译 朱晓军/洪曦/李爽；审校 徐文焰/杜明霞/石冠兰)

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