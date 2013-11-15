叶伦力挺美联储刺激举措 称有必要推动经济强劲复苏

* 叶伦支持美联储的刺激政策

* 购债计划的批评人士未得到缩减暗示

* 叶伦提名料将获参议院确认

路透华盛顿11月14日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦在周四的提名听证会上对美联储刺激经济增长的激进措施予以大力声援，并表示促进就业的举措是“必要的”。提名叶伦担任美联储主席若获得确认，将成为执掌美联储的首位女性。

叶伦回答了参议院金融委员会的问题，明确表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

“我认为，有必要竭尽全力推动经济强劲复苏，”她对该委员会表示。

如果一如外界广泛预期，叶伦的提名得到参议院确认，她将成为全球金融史上权力最大的女性。她曾担任教授，并长期供职于政府部门。美国总统奥巴马提名她接任美联储现任主席伯南克，后者任期将在明年1月底届满。

金融市场密切关注叶伦的表现，寻找有关未来政策的线索，同时观察她如何顶住金融委员会质询的压力。

投资者对叶伦的表态感到振奋，尤其是她强调需要推动经济更强劲复苏。美国股市在叶伦听证会进行的同时走升，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX均收在纪录新高。

美国公债价格亦攀升，金价也上扬，美元则守住稍早涨幅。

面对金融委员会成员尖锐但有礼的提问，叶伦看起来神态自若、平静而且准备充分。她的丈夫、曾获得诺贝尔奖的经济学家GeorgeAkerlof坐在她的身后。

整体来看，此次听证会缺少亮点，而且重要的是，“久经沙场”的叶伦没有出现任何失误会让投资者感到惊慌。

摩根大通的美联储观察员Michael Feroli在一份研究报告中指出，“这并不是她的第一次亮相”。

**刺激过度？**

叶伦自2010年以来一直担任美联储副主席，在此之前，还曾担任旧金山联邦储备银行总裁。叶伦一直强烈拥护美联储采取激进非传统措施来提振经济增长和就业。

美联储自2008年底以来一直维持近零利率，且通过三轮大规模购债使得资产负债表扩大了三倍至3.8万亿美元。国会一些共和党议员担心，这样的举措恐有引发通胀或是资产泡沫之虞，这样的担忧在此次听证会上也表露无遗。

来自内布拉斯加州的共和党参议员MikeJohanns说道："我认为经济已经习惯了‘这些’刺激措施，我只是担心刺激过度。"

叶伦承认购债举措，即量化宽松不可能永远持续下去，并称美联储清醒地认识到该计划有利有弊。

但她认为该计划目前利大于弊，并明确表示没有为缩减购债设定时间表，称任何决策都将取决于经济数据。

“我认为该计划不会无限期持续下去，”叶伦称，“我们……正尝试评估就业市场是否取得了有意义的进展。(美联储政策)委员会正在寻找成长足够强劲以推动经济持续前行的迹象。”

叶伦表示她相信美国股市或房地产市场并未进入泡沫阶段，并称美联储将努力在金融稳定受损之前查明有风险的投资行为。

“我完全相信我们的监管能力至关重要，其重要性与货币政策不相上下，”她称。

叶伦也称不排除在未来利用货币政策来解决泡沫问题的可能性，但她也表示，只有监管措施失效时才会使用这一生硬手段。

**提名料轻松过关**

金融委员会需要审查叶伦的提名，然后交由参议院全体会议进行审议。民主党在该委员会22个席位中占据12席。

该委员会一名助手称，委员会最早下周对叶伦的提名进行投票，不过一位民主党议员助理表示，参议院全体会议将难以在月末感恩节假期之前进行投票。

尽管一些共和党议员担忧叶伦对通胀和资产泡沫的立场可能不够强硬，但其提名料轻松获得确认。

奥巴马所在的民主党及其盟友控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。

此次听证会持续时间略超过两小时，基本未涉及茶党保守派针对美联储频频发表的反对言论。他们一直声称，美联储政策让政府借款成本维持在低位，使其能够随意支出。

听证会大部分时间，议员们都在向叶伦质询美联储将如何预防金融危机重演。

她对联储当前推动最大型银行提升资本金和流动性的做法进行了辩护，称这将有助于银行降低风险。她还暗示了可能将采取的额外措施。

比如，叶伦称一旦对银行的商品交易活动完成审查，美联储或将公布新规。她还表示，依赖短期批发融资的银行面临增加资本金或担保品要求。(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)

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