叶伦称美联储计划渐进加息以保持经济稳健增长且不过热

路透4月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。

叶伦在密歇根大学福特公共政策学院发表演讲称，她认为如今美国经济形势稳健。

她表示，当前失业率在4.5%，略低于美联储多数官员所认为的符合充分就业的水平。而通胀率“相当接近”美联储2%的目标。她还称，鉴于经济料继续以温和速度增长，美联储现正在转移重点。

“以前我们把脚踏在油门上，试图给予经济一切可能的刺激，现在则是允许经济有一定的滑行并保持平稳--给经济加一些油，但程度又不像猛踩油门那样剧烈--这样的货币政策立场更好一些，”她说。“我们要的是未雨绸缪，而不是急起直追。”

叶伦讲话后，美国公债市场收益率几无变化。

美联储在3月上调利率，仅为大衰退(Great Recession)以来第三次升息，多数联储官员预期，今年将会至少再升息两次。

叶伦今日的言论大多呼应她自那以后的讲话，在升息、或者美联储最终削减4.5万亿美元资产负债表规模的时机上，没有透露出任何新意。

“我们认为，循序渐进地调升短期利率，可以令我们达到需要的状况，而我们不想等待太长时间，”她说。(完)