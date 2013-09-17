萨默斯放弃竞选美联储主席 叶伦最有希望胜出--消息

路透华盛顿9月16日 - 知情消息人士周一表示，美国总统奥巴马前经济顾问萨默斯退出美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席职位的角逐后，副主席叶伦最有希望上位。

如果获得提名和确认，叶伦将接替现任主席伯南克。伯南克的第二个任期将于明年1月结束。

萨默斯周日决定退出竞争，因民主党的反对声浪使其提名很难在参议院获批。萨默斯还曾在克林顿政府担任财长。

叶伦若当选，将成为美联储历史上首位女性主席。叶伦有在美联储体系内的长期工作经历，且曾在克林顿政府时期担任白宫经济顾问委员会主席。

知情消息人士透露，奥巴马之前基本上确定了两个候选人，萨默斯和叶伦。萨默斯退出后，叶伦将成为首选。奥巴马之前曾提及，美联储前副主席科恩也是考虑人选。外界认为现在再增加新的候选人不大可能。

本周料不会有声明公布。白宫发言人卡尼周一稍早对记者表示，奥巴马将在秋季宣布其决定。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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