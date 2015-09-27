叶伦已返回华盛顿 其健康状况仍令外界牵挂

路透美国麻省阿默斯特/旧金山9月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦已经在周五回到华盛顿，就在前一天她在一次演讲中显得无法全神贯注，因而难以完成发言，随后她接受了紧急医疗看护。

美联储的发言人不愿谈及叶伦是否计划就医进行体检，只是在声明中称她在马萨诸塞大学阿默斯特分校进行将近一小时的讲话后感到有点脱水，除此之外没有透露关于她健康情况的消息。

现年69岁的叶伦在后台一个房间内接受了医疗救助，并在随后出席了校方举行的晚宴。根据在场人士称，她看上去状态良好且侃侃而谈。一位美联储发言人称，在这一意外事件过后，叶伦感觉良好。

叶伦是全球金融界最有权力的人物，她的身体突发状况之际，正值美联储为10年来首次升息的时间争论不休的关键时期。这是叶伦在美联储上周决定推迟升息后的首次讲话。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，如果主席因为某种原因不能履行职责，联储也为此做好了准备。

美联储“有许多有才干的人，如果出现严重问题，我们仍然可以运转良好，”布拉德周五对记者表示。“这在9.11事件后就仔细讨论过...我们细致地审视过，这些计划基本上是得当的。”

如果美联储主席丧失工作能力，副主席费舍尔将接管理事会的工作；而联邦公开市场委员会(FOMC)将根据主席离开岗位的时间长短，投票决定是否让纽约联邦储备银行总裁暨FOMC副主席杜德利暂时主持FOMC的工作。

“如果这样的事真的发生，或许会让金融市场有点神经紧绷，但我认为费舍尔素负盛名，如果他真的接班，市场的动荡也会有限得多，”摩根大通首席经济学家暨前美联储工作人员Michael Feroli说。“叶伦和费舍尔都出自相同的学术传统，两个人作为领导的区别应该不会太大。”(完)