叶伦就任美联储主席后的首次国会听证会恐难轻易过关

* 这是叶伦接掌美联储帅印后的第二周，预计她在国会听证会上将持谨慎乐观看法

* 共和党人控制的众议院委员会可能给叶伦带来考验

* 证词将在1330GMT发布，听证会将在1500GMT开始

路透华盛顿2月11日 -周二当叶伦在国会进行她就任美国联邦储备委员会(美联储)主席后的首次听证会时，其发言重点将放在美国经济的状况以及美联储为支持经济所采取的有争议的非常规举措上面。

叶伦自本月稍早接替伯南克以来，任期刚刚进入第二周。经济分析师认为，她希望强调美联储在今年稍后结束购债计划的决心，同时向投资者保证，升息还是很久以后的事。

之前一系列显然是喜忧参半的数据令人质疑美国经济的前景，因此预计叶伦会尽量表现出谨慎乐观的态度。

叶伦为听证会事先准备的美联储半年度货币政策报告将于1330GMT发布。在美国众议院金融服务委员会举行的听证会将于1500GMT开始。

新上任的美联储主席有时会制定出不同的货币政策路径，例如沃克尔在1979年时那样。但叶伦在贝南克掌舵时期担任副主席，参与了美联储当前宽松政策的制定，实际上对央行如何沟通轻车熟路，因此她在上任不久不大可能作出什么改变。

曾在美联储任职的政策研究公司Cornerstone Macro合伙人Roberto Perli表示，我们预计她“的表态既不会更温和，也不会更强硬。”“结果或许会让很多认为她比贝南克更温和的投资者感到意外。”

欲浏览美联储鹰派-鸽派相关图表，请点击：(link.reuters.com/ryq66v)

在2007-2009年经济衰退结束四年多后，美联储已着手进行可能是最为艰难的政策转向，试图不再通过超宽松政策向金融系统注入巨资。虽然美联储料将在进入明年后很长一段时间仍维持近零利率，但其已开始缩减购债计划，不过这种逐步退场的步调可能使一些认为该计划本来就很轻率的共和党人士感到不满。

叶伦可能面临的一个陷阱是，在财政政策上与议员们陷入争论，即便国会去年通过的决议导致经济复苏放缓，但美联储在这个领域仍无权限。其他危险地带包括政治气氛紧张的银行监管问题、及对美联储宽松政策或已引发资产价格泡沫的由来已久的忧虑等。

“她之前并没有处于聚光灯之下，即便曾以美联储副主席的身份在各种场合发表演讲，但她从未真正成为众人瞩目的焦点，”Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson说。

他补充称，“我认为她不会迎来什么蜜月期，而会遇到一些尖锐问题。”

作为美联储百年历史中的首位女主席，叶伦将于周四在参议院金融委员会作证词陈述。

**初期考验**

在去年经济势头的鼓舞下，美联储自去年12月以来两次缩减资产购买规模。现在美联储每月购债650亿美元，以使长期借款成本保持低位并刺激投资和招聘。

不过美国就业成长连续两个月表现疲弱，制造业活动数据也令人失望，加上最近新兴市场遭抛售也冲击到美股，这些都足以让众议院金融服务委员会对她磨刀霍霍。委员会主席是共和党人Jeb Hensarling，他长久以来一直抨击美联储刺激举措是在让美国债务滚雪球般变大。

预料叶伦将在听证会平静地点出就业市场好转的长期趋势，包括失业率迅速降至6.6%，以及通胀虽低但仍平稳，以此做为谨慎乐观的理由，从而稳步缩减刺激举措。

叶伦向来担心经济衰退给美国劳工造成的痛楚，她可能也将强调政策将有一段时间保持宽松。

不过，叶伦应该不会轻易透露美联储会如何微妙调整口头承诺，按照就业及通胀水平来维持低利率。美联储已经表明只要通胀受控，至少在失业率触及6.5%之前不会考虑升息。

叶伦将在3月中首度以主席身分主持美联储政策会议，并在会后举行记者会。(完)

(编译/审校 郑茵/王翔琼/石冠兰/李婷仪/侯向明/许娜)

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