即时观点：美联储新主席叶伦在国会首次作证

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透2月11日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，尽管失业率下降，但就业市场复苏“远未完成”，不过她表示，在经济较广泛复苏下，美联储预期将继续以审慎步伐缩减刺激计划。
要点：
* 叶伦接替伯南克出任美联储主席后在国会首次作证词陈述，她强调，美联储将继续执行其政策
* 叶伦称，就业市场复苏“远未完成”
* 她表示，“在评估就业市场状况时不仅仅考虑失业率是非常重要的”
* 叶伦表示，通胀疲弱是“暂时”因素之一
* 叶伦称，近期全球市场波动对美国经济前景没有构成重大风险
WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS高级市场分析师JOE MANIMBO：
“我认为叶伦重覆前任主席的讲话。美联储政策和对经济前景的看法没有实质转变，尽管近期就业和制造业的消息令人失望。我看到在叶伦问答环节前，投资人撤出美元。”
SOLARIS GROUP投资长TIM GHRISKEY：
“起初有些抛盘，但很快反弹。我认为没有什么负面的。她表示经济正在增强，但肯定就业状况没有那么强劲。叶伦出来做这样的表述很好。声明可能符合预期，但当她真的这么说了，就给了市场信心。我要说声明基本上是中性至正面的。”
RBC CAPITAL MARKETS首席美国分析师TOM PORCELLI：
“很明显她和伯南克是一条战线的。政策将有许多持续性。美联储将继续在今年余下时间的每次政策会议上削减购债规模100亿美元。目前我们对于前瞻性指引还了解不太多。可能从问答环节中了解更多。”
市场反应：
股市：美股指期货一度缩减涨幅，仍预示将小幅高开。
债市：美国公债价格下滑，10年期公债收益率重返2.70%
汇市：美元兑欧元缩减跌幅，兑日圆上涨。(完)
(编译 利棣儿/李军；审校 李军/于春红)
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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