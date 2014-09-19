《信报》：耶伦变成披鸽衣的老鹰？

（9月19日财经评论）

习广思

联储局公开市场委员会（FOMC）的议息结果终于“揭盅”，议息声明及主席耶伦言论倾向鸽派，但各委员对2015至2017年的息口预期则见明显上升。有口痕友话，今次议息结果是披着鸽衣的老鹰，金融市场的反应是美元上扬，亚股表现分歧，商品偏弱。不过，能加息始终是好事，反映经济开始迈向正常化。踏入欧洲时段，当地主要股市普遍上扬，升幅在0.5%至1%之间。议息声明公布后，市场的焦点不在“会维持低息一段长时间”、“劳动市场的使用率仍有显着的不足”及“通胀还低于委员会的长期目标”等鸽言，反而聚焦于各委员对2015年至2017年联邦基金利率的预测。

FOMC各委员及其他联储银行的总裁会报上自己对未来经济及利率的看法，例如估计每年年底的利率会在哪一个范围，联储局议息后以点阵图方式公布各委员预测范围的中间数，若把今次与今年6月的结果比较，会看到2015年的中位数预测高了0.25厘，不单止预测利率提升了，各成员的意见渐趋接近，预测明年联邦基金利率在1至2厘间成为主流；6月时的点阵图则颇为分散。而2016年的预测中位数亦较6月时高了0.375厘，但委员预测的分布与6月一样仍是颇为纷纭。换言之，2016的息口前景还是未有较强的共识，投资市场也毋须在现阶段作出较强的反应。

昨天香港对利率敏感的地产股及公用股有较大反应，恒指地产分类指数及公用股分类指数分别跌了1.1%及1%，跌幅均大于恒指的0.85%。当然，若按联储局诸公的预测，到2017年美息会升至3.75厘。照数手指，届时香港的按揭息率将升至6厘，每月供款会比现时增加约50%，对楼市的购买力话无影响就假，打工仔的工资唔似会有过去几年加得这么快，供楼负担能力自然大为削弱。

虽然美国加息未必好似联储局诸公升得这么快，但有意置业者最好以最保守的计算，看吓按息加到6厘，供楼占自己的家庭收入几多，才谂是否入市。至于联储局资产负债表上4万几亿美元的证券点算，耶伦讲得好清楚，加息前不会缩减资产规模，而加息后就好似以前港府卖官股般渐进有序及可预见，很明显联储局亦怕退市整冧个债市，引起不必要的动荡。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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