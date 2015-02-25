《热点透视》叶伦国会作证的模糊言辞可能最终令市场意外

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 徐文焰

路透华盛顿2月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二在国会作证时的模糊言辞，最终给市场带来的可能是意外而非安抚。叶伦在作证时经验老道地回避了要求更具耐心和升息等彼此冲突的问题，也没有就升息时机给予澄清。

叶伦在半年度的国会证词陈述中再一次证明，她能够在面对紧张质询时沉着应对。她顺利地回避了华尔街的主要批评者、参议员沃伦(Elizabeth Warren)有关一名美联储官员对多德-弗兰克金融改革法案的严厉批评是否合适的质询。她甚至一边挥舞着一份美联储财务审计报告的副本，一边针锋相对地反驳要求政府加强对美联储审查的呼声。

但她的语焉不详也实在令人恼火。她称赞近期就业增长和通胀稳定的表现，赞同升息的人将此解读为升息临近；而她对就业参与率偏低和薪资增长迟滞表示担忧，则可能令那些希望继续保持极低利率的人士感到放心。

叶伦还挡回了参议员要求提供更多升息证据的压力，表示美联储只会在其认为经济指标适当时采取行动。同样，对于希望联储无限期维持超低利率的人士，她也含糊地回绝，重申政策正常化的重要性。

叶伦的表现似乎令持有不同观点的分析师都感到满意。例如瑞银集团在研究报告中称，叶伦确认了该行有关6月升息的看法；而法国巴黎银行的分析师则认为，国会证词意味着9月前不会升息。

证词中没有就升息时机、或足以促使美联储升息的经济状况给出更加明确的指引，这说明该央行在调整政策之前很可能不会发出明显警告。这无疑令美联储拥有了宝贵的政策灵活性，而且联储在任何情况下都不能详细预告未来的行动计划。不过虽然该策略可能暂时安抚市场，却没有人喜欢事到临头时措手不及。(完)

(译文审校 王丽鑫)