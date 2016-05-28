美元涨至两个月高位 因叶伦称未来几个月可能加息

* 美元指数上涨，兑日圆和欧元也上升

* 美国第一季经济增幅被上修

* 非农就业报告和其他经济数据是下周市场焦点

路透纽约5月27日 - 美元指数周五触及两个月高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦为未来数月加息敞开大门。

叶伦在波士顿表示，如果经济和就业市场继续改善，在未来几个月内升息“会是合适的”。

“叶伦没有说不，市场认为这对美元利好，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

美元指数.DXY上涨0.60%，至95.745，此为3月29日来最高。美元指数从5月3日低位91.919大幅反弹。

欧元兑美元EUR=跌至1.111美元，为3月16日来最低水准。美元兑日圆JPY=上涨至110.25日圆，但仍低于上周五所及的三周高位110.59日圆。

美元周五稍早上涨，此前美国第一季经济增幅被上修。[nL3S18O436]

“上修幅度略小于预期，但并没有损及自上周美联储4月会议记录公布以来，联储官员发表较鹰派言论所暗示的前景，”道明证券外汇交易策略师Martin Schwerdtfeger说。

美联储4月会议记录显示，美联储官员感觉经济的劲道将可能足以承受联储在6月加息。

5月初的时候，市场还排除了美联储在6月加息的可能性。但之后一系列较强劲的经济数据出炉和多位美联储官员发表讲话，令联邦基金利率期货反映市场预期联储在6月加息的机率上升至大约30%。

投资者将仔细研读下周的经济数据，至为重要的是6月3日公布的5月非农就业报告，以寻找美国经济是否足够强劲，可驱使美联储加息的迹象。

薪资增长将是主要焦点，因通胀继续上升，尽管通胀仍低于2%的美联储目标。

“通胀轨迹是明显上行，是受到薪资增长带动，薪资增长是美联储是否希望加息的关键决定因素，”Schlossberg说。

英国和美国周一为假期，很可能令当日市场成交量下降。(完)