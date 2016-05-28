美元涨至两个月高位 因叶伦称未来几个月可能加息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
* 美元指数上涨，兑日圆和欧元也上升
* 美国第一季经济增幅被上修
* 非农就业报告和其他经济数据是下周市场焦点
路透纽约5月27日 - 美元指数周五触及两个月高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦为未来数月加息敞开大门。
叶伦在波士顿表示，如果经济和就业市场继续改善，在未来几个月内升息“会是合适的”。
“叶伦没有说不，市场认为这对美元利好，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。
美元指数.DXY上涨0.60%，至95.745，此为3月29日来最高。美元指数从5月3日低位91.919大幅反弹。
欧元兑美元EUR=跌至1.111美元，为3月16日来最低水准。美元兑日圆JPY=上涨至110.25日圆，但仍低于上周五所及的三周高位110.59日圆。
美元周五稍早上涨，此前美国第一季经济增幅被上修。[nL3S18O436]
“上修幅度略小于预期，但并没有损及自上周美联储4月会议记录公布以来，联储官员发表较鹰派言论所暗示的前景，”道明证券外汇交易策略师Martin Schwerdtfeger说。
美联储4月会议记录显示，美联储官员感觉经济的劲道将可能足以承受联储在6月加息。
5月初的时候，市场还排除了美联储在6月加息的可能性。但之后一系列较强劲的经济数据出炉和多位美联储官员发表讲话，令联邦基金利率期货反映市场预期联储在6月加息的机率上升至大约30%。
投资者将仔细研读下周的经济数据，至为重要的是6月3日公布的5月非农就业报告，以寻找美国经济是否足够强劲，可驱使美联储加息的迹象。
薪资增长将是主要焦点，因通胀继续上升，尽管通胀仍低于2%的美联储目标。
“通胀轨迹是明显上行，是受到薪资增长带动，薪资增长是美联储是否希望加息的关键决定因素，”Schlossberg说。
英国和美国周一为假期，很可能令当日市场成交量下降。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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