焦点：叶伦力保美联储独立性 与众院共和党议员舌战

路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在一场国会听证会中力保她所属机构的独立性，遭逢那些希望插手美联储权限的共和党议员严格拷问。

叶伦预先准备的经济及美联储政策的讲稿，与周二在参议院金融委员会的说法完全一致，她仍认为尽管经济正在复苏，仍需要宽松的货币政策。

叶伦周三向众议院金融服务委员会表示，她认为经济成长力道足以支撑就业市场，而信贷成长及杠杆操作仍处于温和的水准。

她在论及逆回购的使用时表示，“我们已经有所讨论，且了解其若能够进行非常大规模的供应，且可以非常迅速的扩张及收缩，则其很有可能造成金融稳定的风险，我们肯定打算确保这些风险获得解决。

叶伦对经济持乐观态度，称货币政策报告中已经反映了这些预期。

“第一季经济陷入负增长很出人意料，这一数据似乎与经济的基础动能及许多支出和产出指标并不相符，”她谈到，“我的确认为经济正在复苏，且成长正在加速，经济成长足以支撑劳动力市场的继续改善。”

叶伦认为金融稳定所受到的威胁并不严重，“某些东西可能是偏高，一些领域存在估值过高的情况，但并不普遍。杠杆的使用范围不大，而且并未增长，从任何方面来看信贷增长都没有达到令人警惕的水平。”

她亦谈到美联储监管金融机构以及使用回购协议所引起的担忧。

当日委员会中的共和党议员对叶伦提出的问题要比她在参议院听证时更加尖锐，他们批评美联储的工作缺乏足够的透明度。

委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)提问，叶伦每周与美国财长的讨论内容是否应公开。

“我不希望每周公布私人对话，”叶伦表示，不过这类讨论所达成的协议都会向公众公开。

亨萨林还就本月提出一项共和党支持的法案提问，该法案要求美联储进行更多成本效益分析，让美联储针对银行及国际监管的压力测试更透明化，制定货币政策时更遵循一定规则。

叶伦称，如果美联储要按规则制定货币政策，将是“大错特错”，她解释称，如果2007-2009年金融危机之后按规则制定政策，将使经济状况更加糟糕。

共和党员Scott Garrett也就美联储干预陷入困境金融机构的能力提问，担心危机中会有更多的企业符合接受纾困的条件。

叶伦回答称，美联储只有在极端情况下才会采取这类行动。(完)

(编译 张明钧/郑茵/王丽鑫；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。