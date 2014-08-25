香港《经济日报》：耶伦既鹰且鸽 加息关键通胀

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（8月25日社评）
顶住内外压力、不欲提早加息的美储局主席耶伦在全球央行银行家年会上，作半鹰半鸽发言。由于就业情况被储局弹性演绎，要看储局何时加息，通胀数据将更值留意、更具启示性。
说耶伦发言有鸽派色彩，因她强调美国就业率虽大步回落，惟当中问题不少，如劳动参与率不断低走、想找全职但只获兼职的人数众多、转工率与聘用率偏低，凸显就业市场未完全复苏，此似示意加息尚远。说她发言鹰派，则因她亦强调，若就业改善速度继续快于预期，加息可能要提早。
她为何有看似矛盾的取态呢？其一，就业复苏情况的确比较复杂，她提出的问题既有结构性因素，亦有周期性原因，点出情况是负责任态度。
其二，相信耶伦并不想提早加息，因经济复苏步伐仍缓慢，更怕复苏中的楼市遭加息重挫，但在经济数据继续改善的现实、在储局内外鹰派施压下，她惟有既鹰且鸽地先安抚各方。
事实上，储局已曾经搬过加息的就业龙门，今年初撤去6.5%失业率的加息门槛，储局若继续弹性演绎就业情况，并不令人意外。
储局的双重使命是物价稳定及充分就业，且不断重申加息要考虑就业、通胀与通胀预期，那在就业被弹性演绎下，未来更具启示性的应是通胀情况。储局看重的个人消费支出物价指数（PCE）在今年第二季升逾2%，美国7月消费物价指数亦已达2%，未来要观察的是通胀只是短暂弹升，还是持续在2%的储局长期目标之上，并且会否超越2.5%。
当然，通胀亦有不同口径与数据，储局并非没有如就业情况般的弹性演绎空间，但在鹰派虎视眈眈、力促加快加息下，耶伦要弹性演绎通胀的难度明显较大，且若强行演绎势将挫伤储局长年努力方积累得来的防通胀威信。
耶伦对加息取态应是拖得就拖，但能顶住储局内外鹰派夹攻多久，会否被迫提早加息，除要看就业数据外，更要看通胀走势。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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