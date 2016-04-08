叶伦与前美联储主席共同出席会议 称有望继续升息（更新版）

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
(新增沃克尔言论和背景)
路透纽约4月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四发表讲话，为去年年底收紧政策的决定进行辩护；她称，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。
叶伦与三位美联储前任主席共同出席了纽约的一次会议。她在这一罕见的场合表示，金融危机过去七年之后，美国就业市场现在已“接近”充分就业，这再次说明，通胀不会因强势美元和低油价而压抑太久。
“美国经济依然运行良好，就业市场表现不错，通胀也显现上升迹象，这些都是我们去年12月升息时预期到的，”她在纽约国际公寓(International House)发表讲话时表示。
“我们的货币政策确实还比较宽松，但我们认为，以渐进的方式升息将是适宜的，”叶伦称。“我们的政策路线仍是合理的，我并不认为12月升息是个错误。”
贝南克和沃克尔也出席了这次座谈，格林斯潘出现在远程会议的屏幕上。美联储已有102年的历史，这四位现任和前任主席掌舵时间占了其中三分之一，包括沃克尔1970年代遏制住高通胀、格林斯潘掌权期间实现持续18年的经济相对平稳和金融自由化，不过金融自由化最终导致了2007-2009年的大衰退。
在一场非正式组织的讨论会中，他们对于各自应对经济形势的不同方式表示出相当高的认同。他们也同意，中国地位不断增强，带来的机会多于威胁；财政决策者应该采取更多措施来支持美联储的经济刺激行动。
与会者的一个热点话题是美国选举活动。
“我当然不会把现在的状况称为泡沫经济，”叶伦表示，并称“正在康复”的劳动市场基本达到了美联储希望的状态。目前美国失业率为5%。
虽然沃克尔承认他认为金融体系中有些部分“过度扩张”，但仍赞同叶伦的看法，他说不相信美国目前处于经济泡沫之中。(完)
(编译 王颖/张涛；审校 李爽/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。