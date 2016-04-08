叶伦与前美联储主席共同出席会议 称有望继续升息（更新版）

(新增沃克尔言论和背景)

路透纽约4月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四发表讲话，为去年年底收紧政策的决定进行辩护；她称，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。

叶伦与三位美联储前任主席共同出席了纽约的一次会议。她在这一罕见的场合表示，金融危机过去七年之后，美国就业市场现在已“接近”充分就业，这再次说明，通胀不会因强势美元和低油价而压抑太久。

“美国经济依然运行良好，就业市场表现不错，通胀也显现上升迹象，这些都是我们去年12月升息时预期到的，”她在纽约国际公寓(International House)发表讲话时表示。

“我们的货币政策确实还比较宽松，但我们认为，以渐进的方式升息将是适宜的，”叶伦称。“我们的政策路线仍是合理的，我并不认为12月升息是个错误。”

贝南克和沃克尔也出席了这次座谈，格林斯潘出现在远程会议的屏幕上。美联储已有102年的历史，这四位现任和前任主席掌舵时间占了其中三分之一，包括沃克尔1970年代遏制住高通胀、格林斯潘掌权期间实现持续18年的经济相对平稳和金融自由化，不过金融自由化最终导致了2007-2009年的大衰退。

在一场非正式组织的讨论会中，他们对于各自应对经济形势的不同方式表示出相当高的认同。他们也同意，中国地位不断增强，带来的机会多于威胁；财政决策者应该采取更多措施来支持美联储的经济刺激行动。

与会者的一个热点话题是美国选举活动。

“我当然不会把现在的状况称为泡沫经济，”叶伦表示，并称“正在康复”的劳动市场基本达到了美联储希望的状态。目前美国失业率为5%。

虽然沃克尔承认他认为金融体系中有些部分“过度扩张”，但仍赞同叶伦的看法，他说不相信美国目前处于经济泡沫之中。(完)