美联储主席叶伦仍预计会循序渐进升息 经济状况基本良好

路透费城6月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一表示，可能会循序渐进地升息，因美国“经济前景中的积极因素盖过了消极因素”，但上月疲弱的就业报告值得关注。

这是下周美联储货币政策会议前，联储官员发表的最后一次公开讲话。叶伦在讲话中强调可能会出现意外，令她改变利率预期。

但讲话基调基本上算是积极的，叶伦列举了美国经济面临的四大风险－需求和生产率放缓、通胀和海外风险，之后淡化了这些风险的影响。

“如果如我预期的那样，即将公布的数据与就业市场状况不断增强，通胀进一步向我们设定的2%目标回升的大趋势一致，那么继续循序渐进地升息可能是合适的，且对达到和保持上述目标是最有帮助的，”叶伦在费城表示。

她还表示，由于美国就业市场整体表现一直都“很正面”，因此，5月就业报告显示非农就业岗位增长大幅放缓“令人失望”。

叶伦称，就业市场状况十分有利；闲置基本已消除；薪资增长可能最终加速，尽管5月就业报告令人失望，但不应过度看重某一个月的报告。

经济中的积极和消极因素“此消彼长”，她表示，“我认为有充分的理由预计，支持就业增长和通胀上升的积极因素将继续盖过消极因素。因此，我预计经济将继续扩张，就业市场将进一步改善，且国内生产总值(GDP)将适度增长。”

叶伦指出，失业率略低于长期正常水平可能有助于通胀更快速地向2%的目标回升。除非油价恢复稍早的跌势，或美元持续攀升，否则通胀将在未来一到两年内回升至2%。

叶伦表示，当前的货币政策立场为‘温和宽松’；应该在美联储的政策目标达成前开始撤走宽松政策。

不过叶伦称，英国退欧公投可能给美国经济前景造成重大影响。对美国经济面临的海外阻力正在逐步消退持谨慎乐观态度。(完)