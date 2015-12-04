叶伦表示美国每月增加10万工作岗位 即可解决新增劳动力就业

路透华盛顿12月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周四表示，解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了决策者希望看到的最低就业增长幅度，而一天后至关重要的美国非农就业数据即将出炉。

叶伦在美国国会联合经济委员会听证会的答问环节表示，“如果只是为新进入市场的劳动力提供职位，那么每月需要新增的就业岗位可能低于10万个，”若高于这个数字，还将有助于“吸收”那些失业、对求职失去信心以及退出劳动力市场的人。

美国11月非农就业报告定于周五1330GMT公布，这将是美联储12月15-16日会议前最后一份关键经济数据。若联储在是次会议上决定加息，将是近10年来的首次。

叶伦在回答另一个问题时称，美国可能接近应该上调指标利率的时点，自七年前金融危机发作以来，利率一直保持在近零水准。尽管不到两周后就要举行关键的政策会议，她仍表示，会议决定取决于新获得的讯息是否支持联储的展望。

今年以来平均每月新增就业岗位数量为20万个左右，叶伦称这比不断吸收闲置劳动力所需的数字高得“相当多”。

尽管5%的失业率，持平或者接近很多决策者认为的充分就业水平；但叶伦说，对求职失去信心的人数、兼职就业人数和其他就业市场指标处于高位，显示仍有改进空间。

叶伦的证词整体上看法乐观，说出美国经济如何基本达到了美联储设定的首次升息标准。失业处于低位，经济继续温和增长，而且叶轮说她相信通胀未来几年将向美联储目标水平回升。

叶伦表示，虽然全球经济增长疲弱仍构成拖累，但美国经济更加依赖国内消费和投资，而至少迄今为止这两个因素足以促使经济增长略高于趋势值。

“总而言之，我认为这将继续引领经济增长略高于趋势水平，就业市场将继续处于改善的路径，”叶伦表示。

美联储首次料升息25个基点，这料开启缓慢收紧政策的周期，美国利率在未来数年仍料低于常态水准。

叶伦指出，不推迟太久升息是为了避免以后过快升息，与决策者青睐的缓慢升息相比，过快升息对经济的伤害更大。

鉴于其他主要央行继续放宽金融状况，美联储已经面临挑战。政策前景分歧可能推动美元进一步走高，进而拖累美国经济增长。

叶伦称，她认为市场已经消化了全球大型经济体金融状况前景分化的情况。(完)