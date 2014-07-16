（更正）叶伦力挺美联储宽松政策 称就业市场仍太过疲弱

(更正：正文第八段译文有误，应为“国民收入”，而非“国家的收入”)

路透华盛顿7月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。

尽管近期公布的就业数据强劲，且其他迹象显示经济持续复苏，但叶伦在参议院金融委员作证时强调，在薪资开始增长，且对就业市场失去信心的美国人重返就业大军前，她不会得出经济已经复苏的结论。

在最新提交给国会的半年度报告中，美联储表示，对美国证券市场的部分领域感到不安，称生物科技和社交媒体等板块估值过高。联储过去很少采取此类行动。

联储的上述评论重创生物科技类股，导致部分个股录得数月来最大单日跌幅。而诸如Yelp (YELP.N)等社交媒体股劲挫多达4%。

但叶伦的证词以及同时提交给国会的书面报告表示，总体而言，资产价值与“历史正常水平”相符，在美联储当前低利率的支持下，经济将继续成长。

叶伦指出，可能促使美联储更早、更快升息的一个因素是，招聘和薪资以意想不到的速度增长。到目前为止，鲜有迹象显示已经出现上述局面，失业率仍然高企，就业参与率仍处于25年来最低水平。

“尽管就业市场正在好转，但我们尚未实现目标，”叶伦表示，“经济复苏仍面临强大阻力。在这些阻力完全消退前，仍需要宽松货币政策的支持。”

薪资增长“基本为零”，她说道。“我们看到，国民收入逐步从劳动收入转向资本收入，在触发通胀忧虑前，薪资仍有增长的空间。”

在叶伦证词和货币政策报告发表后，美国股市走低，因投资者斟酌叶伦的讲话是和美联储前主席格林斯潘有关非理性繁荣的讲话一样只是对市场的警告，还是对美国经济总体正在改善的评估的注释。

Cornerstone Macro的Roberto Perli表示，叶伦在证词陈述中并未像联储报告那样直接针对某些类股的估值，这一点意义重大。

“我认为，不论是叶伦还是美联储短期内都不会改变对升息进程的看法，”市场目前预期，联储将在明年中升息，Perli说，他认为美联储对股票估值的评论只是一条“虚张声势的旁批”。

**美联储对经济状况较为乐观**

叶伦称，经济仍在继续创造就业，成长相对稳定。不过，美联储决策者目前预计，他们关注的通胀指标在2014年将处于1.5%-1.75%之间，不及联储设定的2%的目标。

美联储主席每年将就货币政策在国会作两次证词陈述，叶伦周二在国会作证是她上任以来第二次。她第一次在国会作证时，遭到了议员们马拉松式的盘问。

今天作证的时间比第一次短，且没有遭遇尖锐的问题。

唯一的例外是，参议员认为，美联储在解决诸如银行大而不能倒等金融危机遗留问题方面做得不够。

马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren向叶伦施压，要求她回答，美联储在迫使摩根大通等银行制定有序破产，不寻求纳税人支持的计划方面是否尽力。

叶伦表示，这类银行处置计划有数万页，且十分“复杂，我们需要给这些企业提供反馈”，以便调整其计划。(完)

(编译 母红; 审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。