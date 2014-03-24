叶伦就升息时间语出惊人 投资者应转向防御

图为美股纽约华尔街路牌，背景是纽约证交所外悬挂的一面巨幅美国国旗。 REUTERS/Chip East

路透纽约3月23日 -投资者如果担心距离美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息只有一年或更短，那么就应该继续持有较短期公债、优质公司债、以及公用事业股这样派息较有吸引力的股票。

分析师和投资组合经理人认为，目前美联储超低利率政策正逐步接近尾声，上述防守类证券可以在股市或债券市场突然全面下滑时提供缓冲，同时又可带来稳定收益。

“许多人在应该追求安全的时候，仍在追逐收益，”Osterweis资本管理公司投资组合经理人CarlKaufman说。“我只会谨慎行事。”

没人预期美联储会在近期升息。不过，担任美联储主席没多久的叶伦本周发表的言论让市场内许多人猝不及防。她暗示央行可能在结束购债之后可能仅过六个月就开始升息。

这样一来，2015年春首次升息的预期就摆到了桌面上，而此前市场预期升息不会早于2015年下半年。实际上，利率期货市场目前认为，美联储在2015年4月会议上加息的可能性为52%，一个月之前仅为33%。

的确，经济继续以低于趋势水准的速度增长，可能有助于债券收益率维持在纪录低点附近。俄罗斯与西方因乌克兰问题而产生的紧张局势，以及中国经济形势的不确定性，可能影响美国和全球的经济成长，促使美联储在更长时间内维持低利率。

**坚守短期债**

但那些不愿承担美联储提早行动风险的人士应该减码较长期债券，以缩短“存续期”从而可以在利率进一步上升时避免损失。公债收益率与价格走势相反。

与此同时，高评等公司债将继续带来部分收益，价格波动也没有低评等垃圾债和银行贷款那么大。在美联储祭出刺激计划期间，市场对银行贷款的需求异常热络。

摩根大通私人银行(J.P. Morgan Private Bank)西海岸主管HeatherLoomis表示，美国长期公债、市政债券和房利美等机构发行的证券尤其容易受到收益率再度上扬的冲击。“缩短存续期，这样你对收益率上升就没那么敏感了，”她称。

她还表示，自己投资组合的平均存续期约为两年半，为使用最为广泛的美国债券指数的一半。

贝莱德固定收益策略iShares主管MattTucker指出，专注于存续期较短债券和期限固定债券的上市交易基金(ETF)，是缓解利率上升忧虑的替代工具。

“我们目前看到的最明显的趋势是，资金转向短期固定收益资产，”Tucker称，例如iShares ShortMaturity Bond ETF(NEAR.P)--包含一系列主要为投资级别的美元计价短期债券，平均存续期为一年或更短。该基金管理着2.1亿美元左右的资产，根据理柏数据，今年迄今已有约3,500万美元资金流入此基金。

Proshare Advisors资本市场主管SteveSachs建议，把短期浮动利率债券作为对冲利率上升风险的另一工具，但指出此类债券的回报没有固定利率债券那么高。

就投机型资产而言，Sachs称有押注债券价格进一步下跌的ETF。

Proshares短期20年期公债ETF在巴克莱20年期公债指数下跌时价格会上涨。周三巴克莱长期公债指数下跌0.76%时，该ETF上涨0.85%。理柏数据显示，今年迄今这档规模15亿美元的基金净流出约8,100万美元资金，而2013年净流入规模创下约8亿美元的纪录高位。

**关注公用事业类股**

想避开部分2013年热门而目前估值较高的股票及版块的人士，可以选择公用事业等低波动高收益的股票。

实际上，公用事业类股继三年拖累大盘后正在得宠。年内迄今，标普500指数公用事业版块指数.TRGSPU基于总回报基础已涨近7%，而基于可比基础上.SPXTR，标普500指数涨幅不到1.5%。

如果市场相信美联储行动的时间将提前，“随着收益率上升，固定收益投资组合(价值)将下降，”资产管理公司ClearAlternatives创始人兼执行长Diane Garnick表示。“有一种避险资产当然就是高收益股票。”

Garnick说，“因为受到高度监管，公用事业类股碰巧比其他一些股票更安全一些，所以我认为这是公用事业类股表现格外出色的一个原因。”

标普500指数中的30只公用事业股票，除六只以外，其余今年迄今的表现均优于大盘。除此之外，该板块平均股息收益率为3.87%，较10年期美国公债收益率2.74%高出逾一个百分点。(完)

(编译 郑茵/许娜/王翔琼；审校 艾茂林)

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