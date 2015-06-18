美联储主席叶伦6月利率会议后记者会问答摘要

路透华盛顿6月17日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在两日政策会议结束后的记者会上的讲话摘要。

叶伦谈逐步升息：

一旦我们开始撤除货币宽松政策，我们仍然希望像声明中所说的那样，即便就业和通胀接近与美联储使命要求相一致的水平，但一定时期内经济形势可能仍然需要联邦基金利率目标低于委员会认为的长期正常水平。换句话说，尽管政策将取决于数据情况，但目前预计经济形势的发展将要求联邦基金利率目标只能逐步上调...

我想要强调的是，有时候人们过于关注联邦基金利率首次调高的时间。对于市场参与者来说，重要的应该是整条行动轨迹，整个的预期政策变化轨迹。虽然我们的实际利率决策将必须随着经济的实际表现而变化，但正如你们在经济预测概览(SEP)中看到的，委员会目前预期，未来的经济发展情况，将使得逐步调高联邦基金利率成为适宜做法。

叶伦谈货币政策取决于数据：

对于我们所有人来说，适宜的政策决定将依照数据情况而定，我们所有人将会关注未来公布的数据。对于货币政策正常化的恰当时间，我们的看法都有可能随着数据的变化而变化。 叶伦谈美元：这是影响前景的一个因素。虽说如此，我们显然没给美元汇率设定目标。我们把美元走势及其对经济的影响，视为影响经济前景的诸多因素之一。尽管美元升值，但委员会显然认为经济可能表现足够良好，需要，可能需要，在今年稍晚的时候紧缩政策。

叶伦谈通胀：整体通胀可能在相当长时期内处于低位。去年底及今年初能源价格大幅下跌。这对通胀数据的影响将会持续到今年较晚的时候。但能源价格已经企稳，意味着它对通胀的压力正在减弱。

随着就业市场继续改善，以及我们对于那些预测的信心增强，至少就我来说，我的信心也会增强，认为通胀将向2%的目标回升。我预期那将逐渐对核心通胀带来上行压力。

叶伦谈消费支出与汽油价格下降：油价下跌带来家庭收入的改善，平均每个家庭大约能增加700美元。该数据尚未能让我确信，我们已经看到油价带来了我最终期待的反应。我认为，目前很难了解，这是否表明消费者非常谨慎，急于增加储蓄和减少借款，或者如一些调查结果显示的那样，消费者仍不太确信他们所看到的改善--汽油支出需求下降，将是长期的。他们可能认为这是暂时性的变化，因此没法对此做出反应。所以我认为，尚无定论。但我认为，我们已看到家庭支出有所增强。 叶伦谈希腊：形势很严峻。如果达不成协议，我确实认为，可能产生的动荡或许会影响欧洲经济前景及全球金融市场。我可以说美国对希腊的曝险非常有限，无论是通过贸易和金融、还是金融渠道的曝险，但从希腊对欧元区经济或全球金融市场的影响来说，冲击无疑会蔓延至美国，而这也将影响我们的前景。

叶伦谈充分就业：薪资增长仍较低，但已显现出增长正在加快的初步迹象。我们已看到就业成本指数升速加快，平均时薪增长小幅扩大。我将称这是薪资增长增强的初步迹象。我认为这并不是决定性的迹象，但却是令人抱有希望的迹象。但是，不仅整体通胀，就连扣除食品和能源价格的核心通胀也仍低于委员会的目标水平。所以我认为，我们必须看到就业市场更加强劲、经济运行更加接近产能水平、产出缺口缩窄后，才能相信通胀率将回升至2%。但我们已取得一些进展。

叶伦谈生产率增长：过去几年，生产率成长一直极为缓慢，我在某种程度上认为，我们所预期的就业市场改善步伐反映出，生产率成长可能将有所加快的观点。显然，这个问题很不明朗，而且可以想象，如果生产率增长令人失望--我希望不会这样，因为这会对生活水平产生极其负面的影响--我们可能会看到就业市场加快改善。但此外，还有一些疲弱因素没有在失业率中体现出来。由于周期性疲弱，就业参与率至少似乎将表现低迷。

叶伦谈IMF及政策：我想强调，而且我认为IMF将赞同，无论美联储决定是在9月、12月、还是3月首次升息，首次升息时机决定的重要性都不应被夸大。关键是整个利率进程，而且正如我所说的，委员会预计经济形势将要求，美联储基金利率以循序渐进的方式趋于正常化。

叶伦谈今年升息的可能性：

显然多数参与者认为今年升息将是适宜的。这是假设经济会在今年下半年加快增长，就业市场状况进一步改善。不过一切都要取决于未来几个月的实际数据。不过重要的一点是委员会并没有就适宜的升息时间做出决定。不过肯定的是今年加息是可能的，我们可能肯定会看到支持这么做的数据。

叶伦谈升息的国际影响：

至于对其他国家的影响，这也是我们一直以来所关注的。显然，我们必须根据美国经济状况来制定适宜的政策。但我们不能保证我们做出升息决定时不会造成波动。我们能够做到的，就是尽最大努力来清晰阐明我们的政策以及我们的预期，以避免外界对我们的政策产生不必要的误解，从而导致市场波动，以及对新兴市场可能带来的影响。

叶伦谈不会机械式地加息：

正如我此前强调过，我们绝对不会采取机械式的加息模式，即这次会议加息25个基点，下次还是25基点，并不打算采用这种方式机械地加息。我们将视未来实际情况来采取我们认为适宜的行动。

叶伦谈经济状况：

委员会认为今年第一季经济表现令人失望，多是缘于暂时性因素，我和我的同事们希望能看到经济可持续温和成长的更多可靠迹象。

叶伦谈增长前景：

展望未来，委员会仍预期经济将保持温和增长步伐，就业持续增加，能源价格下滑，这都将支持家庭支出。今年迄今就业市场的数据已经表明正朝着我们充分就业的目标进一步迈进，尽管要较去年末的放缓。

叶伦谈就业市场：

就业市场周期性疲弱势头可能持续。就业参与率仍低于大多数基本趋势预估。非自愿从事兼职工作的人口仍较多，薪资增长仍相对疲弱。因此尽管明显取得一些进展，但还有进一步改善空间。

叶伦称经济尚未准备好迎接加息：

委员会仍认为，当就业市场出现进一步改善、对对通胀将在中期回升至2%的目标水准有适度信心时，才适合开始加息。今天结束的会议上委员会认为，尚未满足这些条件。

叶伦谈政策立场仍宽松：

我要强调一下，不应高估首次加息的重要性。在美联储开始加息后的较长一段时间，货币政策立场可能会保持高度宽松，以促使我们继续朝着就业最大化和2%的通胀率目标前进。

叶伦谈楼市：

房价上涨让许多以房屋作为主要资产的家庭财富增加。这是美国人家庭财富的一个重要部分。对于所有财务状况欠佳的家庭来说，房价上涨改善了财务状况，但同时使得那些想买房的人更难以负担。同时，鉴于抵押贷款利率处于较低水平，整体来看房价还是可以承受的。(完)

(编译/审校 郑茵/张涛/许娜/孙茉莉/李爽/王丽鑫)

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