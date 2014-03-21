叶伦脱稿言论或透露美联储政策思路

路透华盛顿3月20日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三谈到，在结束购债之后可能仅过六个月就开始升息。这是脱稿讲话内容，许多人认为这是叶伦犯下的低级失误。

但即便真是失误，也很可能提供了一个更加清晰的窗口，供外界一窥美联储的思路。

市场显然是这么看待叶伦上述言论的，各界闻言之后大吃一惊。交易商开始消化新的利率前景，预期升息时间将早于其原来的预测。

而且一些分析师也更多地从这个角度来解读叶伦的讲话。

“我认为这是真实想法的表达...但可能表达得不够策略，”道明证券的分析师Millan Mulraine表示。

“完全可以相像，她是在向市场正确传达美联储本身的意思，”他说，“我认为他们讨论过这意味着什么。”

透明对于央行总裁来说是把双刃剑，但2月1日就任美联储主席的叶伦一直力主提高透明度。

去年4月当她还是美联储副总裁时就曾表示，升息时间临近，“委员会清楚地传达如何调整联邦基金利率目标，将越来越重要。”

但言多必失，前任主席伯南克在第一届任期的头几个月里就发现到这点。

在华盛顿一场私人活动中，考虑到属非正式言论的情况下，他对一名新闻主播表示，市场错误地认为美联储已经结束升息。在其言论被报导出来的两日后，债市和股市齐跌，美元攀升。

叶伦以主席身份出席首场新闻发布会时似乎也说漏了嘴，结果产生了同样的反响。

就在叶伦解释何为美联储结束资产购买，将在“相当长的一段时间内”把利率维持在低位之后，标普500指数在短短10分钟内就下跌约0.9%，债市遭遇卖压，而美元则冲高。

虽然很多人认为这是一次失误，但摩根大通分析师MichaelFeroli表示，她正“试图忠实地履行美联储主席的职责”，这也是有可能的。

他说，“如果会议上官员的想法是相当长一段时间等同于六个月，那么她觉得必须将此传达出去。”

实际上，叶伦的目的可能是要强化伯南克曾经所谓的“以词典来制定决策”，或者说让央行官员更加倾向于在特定用语当中选择措辞来调整市场预期。

正如叶伦所描述的，“相当长”时间这个条目的意思可能是：“六个月左右之类的东西...视情况而定”。

美联储前主席格林斯潘于2003年4月在联储的词典中加入“相当长时期”这个词，当时他心中的想法是有弹性的。

他要让市场相信，利率维持在低点的时间要比投资者当时预期一次或两次会议的间隔时间更长，但他并不希望因此而把美联储限制得太死。

这个想法绝非稳操胜券：联储政策会议记录显示，将近半数的与会者不喜欢这个词。但伯南克坚持要加入这个词，而他的意见占了上风。

决策者们从来没有对这个词语的含义进行过定义。

但在联储于2004年1月拿掉这个词之后，其含义反倒变得明显起来：不到六个月之后，联储开始出台了连续17次的升息决定。(完)

(编译 张涛/王翔琼/郑茵 审校 龚芳)

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