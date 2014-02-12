叶伦证词及中国乐观贸易数据提振风险资产升势

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 中国1月进出口增速远超过预估
* 叶伦对经济看法正面，强调政策延续性
* 美国众议院通过举债上限法案，违约威胁消退
* 美元持稳，守住上日升幅
路透东京/悉尼2月12日 -亚洲股市周三连续第四个交易日上涨，因中国乐观贸易数据以及美联储主席叶伦对经济前景看法乐观，均提振投资者风险意愿。
投资者受到美股强劲走势的激励，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨约0.8%。
中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%。路透调查预估中值分别为2%和3%。1月贸易顺差318.6亿美元，路透预估为236.5亿美元。
“贸易数据让市场略感意外，”澳新银行驻上海分析师Zhou Hao称，“出口数据强于预期亦显示出全球需求改善。”
澳股指标S&P/ASX 200指数上涨0.7%，日股日经指数.N225涨约0.9%。
由此引发的乐观情绪抵消了日本机械订单逊于预期的影响。
美股道琼工业指数.DJI周二收高1.22%；标准普尔500指数.SPX收升1.11%，创13个月来最佳四日表现。
加拿大、欧洲和新兴市场股市亦上扬，因为叶伦在就任美联储主席后的首次国会作证时，小心地避免对市场带来很大冲击。
“政策连贯性是联储主席叶伦证词传递出的主要信息，”澳洲联邦银行资深分析师JohnPeters表示。“美联储维持相对乐观的经济展望，股市对此反应良好。”
“关键是，美联储没有因为近期数据或市场波动，而下调对美国经济复苏的看法，”他补充道。“联储在下次会议上可能继续缩减QE，美债收益率应会继续攀升。”
10年期美国公债收益率升至两周高点，从周二纽约市场收盘水准2.717%涨至2.724%。
美国众议院已经通过提高政府举债上限的议案，消除了违约风险，这一消息进一步提振了市场人气。
1月风暴过后，新兴市场企稳也提供帮助。土耳其里拉和南非兰特过去两周一直稳步走高。
衡量波动率的VIX指数反映出市场恐慌情绪减弱。该指数跌4.9%至14.51，进一步远离近期高点21.48。
中国贸易数据好于预期，澳元因此受益。澳元兑美元增0.2%至0.9054美元，兑日圆也小涨至92.86日圆。
中国是澳洲最大的出口国。
美元兑日圆日内近持平，守住上日叶伦发表评论后录得的涨幅。欧元兑美元也持稳，报1.3632美元。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在今日稍晚发表讲话，此外英国央行也将公布通胀报告，这两个事件可能会影响欧元走势。
大宗商品市场中，现货金跌0.4%至每盎司1,285.49美元，中断了连续三天的上涨，回吐隔夜的部分涨幅。不过金价仍接近周二录得的三个月高点1,293.44美元。
布兰特原油期货升约0.1%至每桶108.75美元，而美国原油期货涨0.3%至每桶100.27美元。油价还受到数据提振，因美国石油协会(API)数据显示库欣原油库存下滑250万桶，而且市场预计寒冷天气推动美国需求增长。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.6%至每吨7,121.25美元，逆转前日跌势，并脱离2月4日创下的两个月低点7,016美元。(完)
(编译/审校 石冠兰/许娜/徐文焰/田建华/朱晓军/ 龚芳/李爽/张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”