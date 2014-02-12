叶伦证词及中国乐观贸易数据提振风险资产升势

* 中国1月进出口增速远超过预估

* 叶伦对经济看法正面，强调政策延续性

* 美国众议院通过举债上限法案，违约威胁消退

* 美元持稳，守住上日升幅

路透东京/悉尼2月12日 -亚洲股市周三连续第四个交易日上涨，因中国乐观贸易数据以及美联储主席叶伦对经济前景看法乐观，均提振投资者风险意愿。

投资者受到美股强劲走势的激励，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨约0.8%。

中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%。路透调查预估中值分别为2%和3%。1月贸易顺差318.6亿美元，路透预估为236.5亿美元。

“贸易数据让市场略感意外，”澳新银行驻上海分析师Zhou Hao称，“出口数据强于预期亦显示出全球需求改善。”

澳股指标S&P/ASX 200指数上涨0.7%，日股日经指数.N225涨约0.9%。

由此引发的乐观情绪抵消了日本机械订单逊于预期的影响。

美股道琼工业指数.DJI周二收高1.22%；标准普尔500指数.SPX收升1.11%，创13个月来最佳四日表现。

加拿大、欧洲和新兴市场股市亦上扬，因为叶伦在就任美联储主席后的首次国会作证时，小心地避免对市场带来很大冲击。

“政策连贯性是联储主席叶伦证词传递出的主要信息，”澳洲联邦银行资深分析师JohnPeters表示。“美联储维持相对乐观的经济展望，股市对此反应良好。”

“关键是，美联储没有因为近期数据或市场波动，而下调对美国经济复苏的看法，”他补充道。“联储在下次会议上可能继续缩减QE，美债收益率应会继续攀升。”

10年期美国公债收益率升至两周高点，从周二纽约市场收盘水准2.717%涨至2.724%。

美国众议院已经通过提高政府举债上限的议案，消除了违约风险，这一消息进一步提振了市场人气。

1月风暴过后，新兴市场企稳也提供帮助。土耳其里拉和南非兰特过去两周一直稳步走高。

衡量波动率的VIX指数反映出市场恐慌情绪减弱。该指数跌4.9%至14.51，进一步远离近期高点21.48。

中国贸易数据好于预期，澳元因此受益。澳元兑美元增0.2%至0.9054美元，兑日圆也小涨至92.86日圆。

中国是澳洲最大的出口国。

美元兑日圆日内近持平，守住上日叶伦发表评论后录得的涨幅。欧元兑美元也持稳，报1.3632美元。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在今日稍晚发表讲话，此外英国央行也将公布通胀报告，这两个事件可能会影响欧元走势。

大宗商品市场中，现货金跌0.4%至每盎司1,285.49美元，中断了连续三天的上涨，回吐隔夜的部分涨幅。不过金价仍接近周二录得的三个月高点1,293.44美元。

布兰特原油期货升约0.1%至每桶108.75美元，而美国原油期货涨0.3%至每桶100.27美元。油价还受到数据提振，因美国石油协会(API)数据显示库欣原油库存下滑250万桶，而且市场预计寒冷天气推动美国需求增长。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.6%至每吨7,121.25美元，逆转前日跌势，并脱离2月4日创下的两个月低点7,016美元。(完)

(编译/审校 石冠兰/许娜/徐文焰/田建华/朱晓军/ 龚芳/李爽/张若琪)

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