美联储副主席：经济仍需联储祭出积极激励举措

2013年3月4日，美联储副主席叶伦在由美国全国商业经济学家协会(National Association of Business Economists)主办的会议上讲话。 REUTERS/Gary Cameron

* 美联储2号人物强调，在支持经济成长方面做得太少所可能带来的风险

* 叶伦提及就业缺口所招致的可观的社会成本

* 叶伦称未考虑缩减公债购买计划的规模

路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)委员暨副主席叶伦周一表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。

叶伦一方面淡化了美联储非常规宽松举措所带来的潜在成本，另一方面强调了长期陷入经济不景气可能带来的危险。美联储非常规宽松举措目前包括每月购买850亿美元的资产。

“若在实现双重使命上缺乏足够有力的行动，亦可能带来成本和风险，”叶伦在由全国商业经济学家协会(National Association of Business Economists)主办的会议上表示，“我目前认为，综合各种风险,还需要美联储采取高度宽松的货币政策，来支持经济更加强劲地复苏，且促进就业更加快速地增长。”

叶伦重申了美联储官员们的看法，即在经济复苏之际，也将继续踩着油门不放。美联储主席贝南克料将于明年年初卸任，而叶伦是可能的继任者。

“就业与最高水平之间仍有巨大差距，给太多美国民众带来巨大负担，这也是一笔巨大的社会成本，”她说。”经济持续疲软，可能会损害未来数年经济的生产潜力。”

第四季美国经济停滞，但今年料将成长2%左右。与此同时，失业率仍高居7.9%。叶伦表示，美联储官员们预期失业率到明年年底将降到7%左右，下降速度过于缓慢。

美联储为应对2007-2009年金融危机和经济深度衰退，将利率实质上降至了零水准，并购买了逾2.5万亿(兆)美元的美国公债和抵押支持证券，意在维持长期利率于低水平，并刺激支出和投资。

美联储去年9月开启了第三轮量化宽松计划，并在12月决定扩大其规模，尽管美联储政策制定委员会内部对该计划的潜风险看法分歧。

叶伦的言论表明，她并不支持联储需要在劳工市场前景明显改善前就削减刺激计划规模的观点。

“目前，我认为没有任何(潜在成本)促使我支持削减购债计划，”她说。(完)

(编译 兰秀娟/梁睿雪; 审校 王洋/张涛)

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