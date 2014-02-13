香港《经济日报》：耶伦求稳赢信心 领导能力待考

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
(2月13日社评)
月初接掌储局帅印的耶伦，前晚首次以储局主席身份出席国会听证会，而她在会上的表现令市场普遍受落，刺激环球股市造好。关键是她大打稳阵牌，释除了市场对储局人事变化的疑虑。
一方面，她强调不会突然改变退市政策，将延续前主席伯南克的审慎策略，不会急改弦更张以求功；另一方面，耶伦强调就业市场复苏仍远未完成，就算失业率由目前约6.6%降至6.5%的加息门槛，仍会考虑更多因素，不会急于加息，令市场觉得她将小心呵护经济。
正因这种稳健作风，令市场相信由她掌舵的储局，退市仍将谨慎而为，更不会急于加息，安抚了在早前新兴国走资潮中受惊吓的投资者，推动环球股市回升。
惟市场对她的要求不只是要四平八稳。此因储局入市购买了逾3万亿美元资产，如何退市并无先例可循，既可能冲击全球金融经济，炒家更可能混水摸鱼，尤其趁耶伦席未暇暖、外界对她信心未足，制造更大波幅以图利。耶伦眼前面对的挑战，至少有两方面。
其一，新兴国走资潮。储局续退市减买债，过去几年涌进新兴市场的4万亿美元热钱势撤，冲击其金融与经济。到底新兴国走资，只是短暂、局部震荡，还是会发展成破坏力更大的完美风暴，甚至反噬美国，冲击复苏嫩芽?
其二，退市步伐快慢。美国经济数据时好时坏，耶伦是否有足够的判断力，研判美国经济体质，并在一旦要调节退市步伐时，展现出强大的领导能力，以说服市场，减低退市政策变化的折腾?
耶伦稳过国会第一关，并非她和市场蜜月期的开始，而是重重考验的序幕。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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