叶伦提名通过参院测试性投票 成为美联储主席指日可待

* 参议院以59-34通过叶伦担任美联储主席提名的测试性投票

* 叶伦的主要任务：收回规模空前的刺激措施

* 在货币政策常态化过程中，央行“鸽派”官员可能耐心从容

路透华盛顿12月20日 -美联储大规模刺激措施的坚定拥护者叶伦周五朝成为该央行史上首位女主席又迈进一大步，其提名在参议院成功闯过共和党的程序性障碍。

参议院以59票对34票的结果通过测试性投票，显示对她的支持甚多。对提名的最后投票表决将在1月6日举行。

如果提名一如预期得到批准，叶伦将接替伯南克成为美联储主席。叶伦面临的主要任务是收回伯南克任期内推出的非常规经济刺激措施。

“希望在她的带领下，央行能恢复我们更熟悉的样子，”Sandler O'Neill + PartnersLP的首席策略师Robert Albertson称。“不应该总让美联储去解决所有经济问题。”

在测试性投票中，叶伦获得参院民主党议员的一致支持，不过除五位外其他所有在场共和党议员均投了反对票--体现出他们不放心央行的非常规政策，且对近期参院规则变得更有利于民主党议员铲除阻碍议案通过的障碍感到不满。

这是参议院今年最后一次点名投票表决。

伯南克推出的规模空前且充满争议的货币政策，旨在刺激投资、就业和经济增长。叶伦一直是该政策的坚定支持者。

美联储2008年底将指标利率调降至近零水平，进行了一系列大规模购债计划后，联储的资产负债表规模增加了三倍至约4万亿(兆)美元。

叶伦坚信现有货币政策将帮助更多美国人找到工作，她上月在参院一场听证会上称，努力提振就业是央行“当务之急”的责任。

美国失业率11月已降至五年低点7%，因此叶伦的主要任务很可能是收回非常规经济刺激措施。

**行动计划**

美联储周三算是拿出了收回政策的初步路径图，决定明年1月开始把每月购债规模减少100亿美元至750亿美元。伯南克称，央行可能在2014年底停止购买资产。对于开始缩减购债的决定，叶伦表示完全支持。

许多共和党人士和部分美联储官员对量化宽松(QE)计划有顾虑，他们担心已经进行到第三轮的QE有可能引发通胀或资产价格泡沫。

叶伦面临的难题是，如何实现在停止资产购买的同时又不惊动金融市场或是妨碍美国经济复苏。从过去几年的情况看，美国经济复苏非常容易受到国内外因素的影响。

为了安抚投资者，美联储宣布缩减购债计划的同时还郑重重申将在长时间内维持低利率不变。低利率政策在分析师看来，与叶伦对提振就业增长的承诺是一致的。

Eaton Vance的投资组合经理Eric Stein称，叶伦将非常注重让央行决策者保持策略一致。

“我想在她的领导下，官员们会继续释出温和政策的讯号，尤其在通胀这么低的情况下，”他说，“我想她会一切都慢慢来。”

**指挥者**

叶伦当上主席后，在做最高经济政策决定时，将会运用她丰富的经验。

她在2010年成为美联储副主席之前，曾担任过五年多旧金山联储总裁。1990年代期间她曾在美联储理事会任过职，还曾经是前总统克林顿的首席经济顾问。

“她完全不算是新手，”芝加哥Northern Trust的首席经济学家CarlTannenbaum说。“到时候她肯定不需要先熟悉情况，所以我想主席工作的交接会非常顺利。”(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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