叶伦称不会突然改变货币政策 将继续缩减刺激举措

* 叶伦称就业市场复苏远未完成

* 美联储需关注一系列就业指标

* 对尖锐的金融监管质询似有一些不快

路透华盛顿2月11日 - 新任美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周二明确表示，不会突然改变美国货币政策，称美联储将继续削减刺激举措，即便就业市场复苏远未完成。

这是叶伦在2月初出任美联储主席后首次公开发表看法，她与部分国会共和党议员就华尔街监管和央行独立性问题进行了不耐烦的交流。但她强调延续其前任伯南克的政策路线，设法让金融市场保持了镇静。

叶伦表示，美联储在筹划改变超宽松的政策立场时，必须关注长期失业“居高不下”，以及“极高比例”的美国人只能找到兼职工作的问题。

叶伦对美国众议院金融服务委员会表示，“从一系列指标来看，我们的经济和就业并未恢复到正常水平。就业市场仍然存在大量闲置。”

在伯南克时期，美联储购入了数万亿美元债券，以推低借款成本并刺激投资与聘雇活动，导致美联储资产负债规模突破4万亿美元。由于失业率下降且经济增长转强，该央行在去年12月决定开始缩减购债规模。

然而自那以来，就业增长急剧放缓的迹象浮现，促使部分投资者猜测联储是否有可能暂停缩减购债。

但叶伦并未显露出改弦更张的倾向。她指出，如果数据总体上支持决策者对于就业市场改善以及通胀率上升的预期，美联储或将采取“进一步的审慎举措”来收缩刺激措施；她还告诫称，不要过度解读近期的就业数据。

美国公债价格下滑而美股上扬，主要股指均收升逾1%。投资者认为叶伦的评论没有什么令人意外之处。

“很明显，她与伯南克使用的是同一个剧本，”RBC资本市场的首席美国分析师Tom Porcelli表示。

浏览美联储官员政策立场图表，请点选：link.reuters.com/ryq66v

**赞誉和批评**

叶伦出任美联储主席刚刚一周多的时间，她作为联储百年历史上的首位女主席而受到共和党与民主党的赞誉。叶伦此前任美联储副主席三年多。

不过在联储半年度货币政策报告听证会上，叶伦不时地看笔记，而且在面对围绕监管问题的尖锐提问时偶尔显得有些不自在。在超过四个小时的听证过程中，叶伦一度表示，她得先仔细研究一下银行自营交易禁令，然后才能就如何调整所谓的沃克尔规则给出建议。

叶伦试图耐心解释美联储支撑经济复苏的双管齐下做法：购债和承诺维持一段时期的低利率；但她的话不时被金融服务委员会主席JebHensarling和其他共和党议员打断。

美联储在最近两次会议上，均把月度购债规模减少100亿美元，目前每个月购买650亿美元的公债和抵押支持债券(MBS)。联储预期在今年稍晚将彻底结束购债。

叶伦表示，购债并非按照预先设定的程序进行，不过她也补充道，美联储官员“对前景的看法出现明显改变”，才会暂停减少购债的计划。美联储将在3月18-19日举行下次会议。

在谈到美联储增加购债规模的可能性时，叶伦称只有就业市场前景“明显恶化”，或者非常担心通胀率未来不会上升，联储才会这么做。美国目前的通胀率仅为1.1%，远低于2%的目标。

叶伦承认近期全球金融市场发生的动荡--一些新兴市场货币和股市在近几周遭抛下滑，不过她称目前这“不会给美国经济前景构成重大风险。”

**关注就业市场**

在2007-2009年的经济衰退结束逾五年后，美联储开始了也许是其最为困难的政策转变：一面要逐渐退出超宽松的货币政策，一面又要令投资者相信利率直到明年很晚都将维持在近零水准。

美联储在2008年末经济危机最为严重时将利率调降至近零水准，并曾表示预期在失业率降至6.5%下方之后很久亦不会升息，尤其是若通胀率依旧疲弱的话。

不过失业率目前已经降至6.6%，远低于美联储在2012年祭出最近一轮购债措施时高达8.1%的失业率，促使决策者要尽快调整政策指引。

随着近期一连串疲弱的数据出炉，其中包括就业增长连续两个月维持疲势，已引燃经济能否保持去年下半年强劲势头的疑虑。美国第三季经济成长环比年率为4.1%，第四季为3.2%。

叶伦在谈及就业数据时表示：“我们必需谨慎，不能匆忙下结论。”她称就业数据可能受到异常寒冷的天气影响。

叶伦表示，失业率仍“远高于”央行的目标水平，还称就业参与率下滑“在很大程度上是结构性问题”，因此将持续存在。这意味着与充分就业对应的失业率水平上升。

共和党议员在听证会上表示担心，美联储大举放松货币政策可能已经提升了通胀加剧和资产泡沫的风险，而且令政府更容易保持巨额预算赤字。

Hensarling称，联储在未来相当长时期内维持低利率的承诺，明显偏离了几十年来的货币政策经验法则。叶伦曾把这一法则称为判断一家“明智的”央行的标准。

“那么我今天要问，按你的说法，你是一个明智的央行总裁吗？若不是，那你何时才能变得明智？”他问。

“议员先生，我相信自己是一个明智的央行总裁，”叶伦如是答道。(完)

(编译 张荻/徐文焰/孙茉莉；审校 张涛)

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