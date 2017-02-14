焦点：叶伦国会作证在即 美联储难料特朗普经济政策方向

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿2月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周二将在国会进行证词陈述，为共和党总统特朗普入主白宫以来首次。在叶伦上任三年来，国会两院目前对美国经济政策方向比以往任何时候都模糊不清。
美国总统特朗普的经济政策细节目前仍大多未知。他宣布放宽金融监管却没什么细节，而其承诺的降税计划在规模、幅度和时间问题上也不甚明朗。
可能采取的新进口税和增加基建支出举措或将提振通胀，并推升美元，但这种不确定性使得美联储制定利率政策路线变得异常困难。
“实际情况如何存在很大的不确定性，我认为谁都不是很清楚，”美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周六表示。
即便在形势最好的时期，美联储预测经济趋势的能力也有限。美联储在2012年曾表示，利率将在2014年开始上升，但决策者直到2015年12月才开始首次加息。预期的2016年四次加息最终也只实现了一次。
叶伦周二1500GMT将在参议院金融委员会参加半年度货币政策报告听证会；周三则将在众议院金融服务委员会做证词陈述。
根据许多估计，美国经济目前约处于美联储认为的“充分就业”水准，通胀率已升至1.6%，去年经济增长1.6%。
基于美联储对今年的经济预测，今年可能以每次25个基点的速度升息三次。
美联储2月1日的政策声明内容基本没有变化，反映了美联储官员还未能洞察特朗普的政策。
“许多方面都可能出错，如衍生成贸易战，”约翰霍普金斯大学经济学教授Jon Faust称。他曾担任过美联储理事会特别顾问。
包括国家贸易委员会主席纳瓦罗在内的一些特朗普的顾问，曾炮轰中国和德国的贸易政策，引发了华府可能破坏全球贸易的担忧。与此同时，美国新财长努钦(Steven Mnuchin)强调，华府会继续参加全球经济论坛。
**以数学公式制定利率政策**
叶伦周二可能再次面临来自议员的压力，被要求以公开披露的数学公式制定利率政策。众议院金融服务委员会主席已表示，他会重新提交一项让美联储采用政策规定的提议。
叶伦公开反对该提议，称这会破坏美联储应对危机的能力。但鉴于美联储有几个职位尚待特朗普任命，该提议有望在美联储获得支持。
特朗普可任命美联储理事。目前美联储七人理事会有两席空缺，而且理事塔鲁洛上周五称，他将在4月初前后辞职。
此外叶伦的四年美联储主席任期将于2018年1月到期，特朗普可能还会任命新的联储主席。而美联储副主席费舍尔的任期也将于2018年6月届满。(完)
(编译 李爽/张若琪/侯雪苹；审校 许娜/王兴亚/徐文焰)
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