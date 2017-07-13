焦点：叶伦称经济稳健程度足可支持升息和缩表 但谨慎看待通胀

路透华盛顿7月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。

叶伦对经济的看法是，尽管经济增长缓慢，但得益于稳定的家庭消费及企业投资近来跳增，就业岗位持续增加；而且经济也正受到海外强劲的经济形势支撑。这可能是叶伦在国会的最后几次露面之一。

美联储“继续预期，经济的发展将为联邦基金利率逐步缓慢上升提供理据，”叶伦在准备好的证词中称。她说，美联储缩减其规模超4万亿美元资产负债表的行动可能在“今年”启动。

但她也指出，鉴于当前的预估，联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。美联储仍认为经济需要宽松的货币政策，因此中性利率下降意味着，美联储未来或许不得不减缓加息步伐。

不过叶伦对众议院金融服务委员会表示，目前经济的强劲程度仍足以让美联储继续渐进地收紧政策。叶伦回答议员的提问时表示，预期渐进式的缩表将能在市场中“顺利地展开”。

美联储缩减资产负债表，将是危机应对政策最后的退场行动。缩表将缓步启动，美联储将仅对每个月到期的一部分持仓进行再投资。

**经济平稳**

叶伦过去在众议院作证时，有时会与那些认为美联储对经济影响力变得过于强大的议员发生激烈言语交锋。这些议员希望政策制定者在设定利率时，能够更密切地以数学规则做为指导。

不过这次作证过程较为平和，金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)对美联储把货币政策与一些更常用公式的比较纳入考虑表示赞许。

叶伦的证词在政策或监管调整方面均无甚新意。此时特朗普政府正在考虑在叶伦任期于2月届满时是否找人接替。

叶伦表示，“目前的监管议程相对较少。”她证实美联储正在评估一些金融危机后对银行董事会所施加的监管要求，并且考虑可能对其中一些规定予以放宽。

她并重申，对于决策者的担心可能让当选官员影响美联储应有的利率决定独立性的提议，美联储强烈反对。

根据她的证词，经济目前平稳前进，接近或超过了充分就业状态。

美股上涨，美债收益率下跌，美元指数则几无变动。

另一方面，美联储在最新的褐皮书中称，“6月所有12个联储银行所在地区的经济活动都在扩张，成长步幅为小幅至适度。”

近期通胀下滑令美联储官员挂心，他们希望见到通胀以更稳健的步调升向2%的目标。然而，叶伦将通胀下滑归咎于“特定类别的物价有些异常下滑”，而这终将在计算时予以剔除。

FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，当前的情势使得即将出炉的通胀数据风险升高。“对于这是否只是统计上的问题...抑或这种情况将持续下去，人们会感到相当不安。”

除此之外，叶伦表示，经济显然处于聘雇、支出及投资的良性循环当中，这“应会使得资源的利用略微进一步增加，进而促使薪资及物价加快上升步伐”。(完)