焦点：叶伦启动紧缩周期 美国利率定将慢慢往上爬

路透华盛顿12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周启动的政策紧缩周期，势必将成为现代历史上时间最长、最为缓慢的一次。这轮紧缩将慢慢向前推进，持续时间可能堪比美联储前主席沃克尔1980年代对抗通胀的那段历史。

叶伦所面对的挑战完全不同--通胀不是过高而是太低，而美联储则要在利率连续七年接近于“零”的状况下引导借款成本回归更为“正常”的水平。但从美联储官员周三发布的预估数据来看，她需要像30年前嘴上总咬着雪茄的沃克尔一样，拥有足够的耐心。

沃克尔及其前任伯恩斯(Arthur Burns)在超过四年的时间里稳步升息，以使经济降温；而根据美联储官员的最新预估，叶伦要小步推高利率，同时还要保持政策的“适应性”--也就是宽松到足以鼓励借贷和支出的程度--直到2019年的某个时候。

叶伦在周三的新闻发布会上表达了对美国经济复苏力道的信心，而与此形成鲜明对比的是，全球经济环境仍黯淡无光，深受价格下滑、增长疲弱等诸多问题困扰。

美联储极力要避免的，就是近年来欧洲央行和其他央行所经历的政策反复：升息之后又降息。

“关键问题是美国经济最终是否已达到足够强劲的水平，不但能实现自身经济的持续复苏，而且还能带动全球贸易和全球增长，”汇丰全球首席分析师Janet Henry在针对美联储会议的分析文章中指出。

这一点可能要随着联储迈上升息路径、花上数年时间才看得出来，因为市场对升息步伐的预期比美联储本身预估还要缓慢。

“从以往经验来看，他们完全称不上积极，”MFS首席分析师Erik Weisman表示，“这可能是因为市场参与者想要看到通胀情况明朗、还想看到增长，”然后才会相信美联储将持续向前迈进。

欧洲美元利率期货周四的走势，表明投资者预期2016年底联邦基金利率仍将低于1%，比联储决策者的预估中值大约低了0.5个百分点。

Cornerstone Macro分析师Roberto Perli表示，“从现在开始，基本情况就是美联储步伐会较为缓慢，”特别是决策者需要消化中性联邦基金利率可能已经下移的证据。

虽然很难精确呈现，但中性联邦基金利率确为美联储的重要衡量指标之一。一般认为它的水平应与经济稳步增长、价格稳定上涨与充分就业的要求相一致。中性利率的预期下滑，即暗示经济潜力较低，也暗示联储在开始控制增长前的升息的空间较小。

部分分析师目前认为，中性利率可能位于零水平上方不远。

**无声的抗议**

叶伦及其同僚将希望谨慎地靠近这一边界，他们承诺这样做，被视为是争取怀疑者同意并使升息决定获得一致通过的关键。

虽然联邦公开市场委员会(FOMC)所有10位有投票权的委员均支持开始加息，但有两位给出的预估暗示，他们认为2015年底时的“适宜”利率仍应该接近零，这相当于无声的抗议。这些预估都是不记名的，但最近几周美联储理事塔鲁洛和芝加哥联储总裁埃文斯均表示，美联储应按兵不动直至2016年的某个时候。

其他委员仍担心，全球经济增长疲弱表明通胀、生产率和经济其他领域的一些基本情况发生了改变；除非心悦诚服，否则他们可能反对第二次升息。

即便那些对通胀最为担忧的人也支持逐步升息的观点。决策者最新预估或可透露个中意味。决策者对2016年底时利率的预估中值为1.4%，相当于未来12个月上升大约1个百分点，美联储17位决策者中除三位外都认为明年利率位于或低于该水准。对2017年底时利率的预估中值为2.4%，即再上升1个百分点。

预估2019年的某个时候将触及估算的中性利率3.5%。虽然那意味着宽松时代的结束，但紧缩周期--如果能到达这一步的话--还可以持续多久要看当时的经济成长和通胀前景。在美联储最近三轮紧缩周期中，利率分别在6.0%、6.25%和5.25%触顶。

循序渐进的承诺及此前充分传递出升息讯号，帮助市场消化了美联储近十年来首次加息之举，没有掀起太大风浪。欧元兑美元周四跌约1%，全球股市上涨，而美股回吐升息决定公布后的部分涨幅。(完)