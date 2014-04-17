焦点：叶伦称美国经济威胁来自通胀疲弱

* 美联储主席叶伦强调刺激政策的必要性

* 叶伦谨慎地没有预言可能升息的时间

* 她表示，就业市场仍需要消化“闲置劳动力”

路透纽约4月16日 -美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。

在执掌美联储以来的第二次公开讲话中，叶伦谨慎地没有预言何时会将利率从零水准上调。相反，她强调升息决定将取决于就业市场的康复，以及通胀率能够多快升至联储的2%目标水准。

叶伦这次在纽约经济俱乐部发表的讲话相对保守，但当哈佛大学教授MartinFeldstein询问她是否会让通胀率爬升至2%以上，从而给经济提供一些支撑时，她的讲话变得激烈了一些。Feldstein曾经担任前总统里根的顾问。

“目前通胀率约为1%，此刻我认为我们或许更应该担心通胀率达不到目标，并让通胀率回升到2%，”叶伦说。

联储最终“当然”需要收紧政策以避免通胀过热，她表示，“(通胀)超过了目标...再想降下来会很费劲。”

叶伦指出，美联储在推高通胀以应对可能给经济造成损害的通缩这一问题上并非单打独斗。欧洲央行正在考虑出台非传统政策来提振欧元区通胀，同时日本陷入通缩已有15年。

虽然美联储青睐的通胀指标仅略高于1%，但3月一个更受欢迎的通胀数据表现坚挺。上个月就业增长亦相当不错，但失业率维持在6.7%的高位，因为美国人陆续重返劳动力市场寻找工作。

受叶伦讲话影响，美股扩大涨幅。投资者认为叶伦的言论凸显出，美联储在扶持经济完全恢复健康一事上愿意保持耐心。

“对于通胀持续疲弱的担忧，给美联储针对过早或过大幅度收紧政策保持谨慎的做法提供了关键理由，”道明证券(TDSecurities)副首席分析师Millan Mulraine说。

**华尔街得到的模糊路线图**

美国经济在经历了一个低迷的冬季后明显回升，这让许多投资者试图预测美联储最终将于何时升息，多数人预计会在2015年中期。

叶伦本人则表示，经济在2016年底恢复到接近充分就业和更为健康的通胀水平，这“比较合理”。

“我们看到取得了非常有意义的进展，不过很明显...此时此刻目标尚未实现，”她说，“到了合适的时候，我们将集中精力撤销宽松政策。”

过去几年，美联储曾经尝试各种策略，向外界传达将会等待多久才会收紧政策的信息，包括把超低利率与时间期限挂勾，之后又与具体的失业率和通胀门槛相捆绑。

上月，美联储推出最新版本的前瞻性指引，承诺在结束购债后“相当一段时间内”不会升息。但叶伦当时在记者会上表示，“相当一段时间”意味着“六个月”左右，引发了更大困惑，导致股市和债市挫跌。

叶伦周三并未提及六个月期限。

她称，利率保持在近零水准多长时间将取决于，美国经济距离联储2%通胀和最大可持续就业的目标有多远，以及实现这些目标将需要多长时间。

她重申其观点，即就业市场上的闲置劳动力可能要比失业率显示的更多，这使得随着经济走强薪资上涨的风险减弱。

但她强调，不可预知的事件或许会改变联储当前路线，自经济开始复苏以来，出现过几次这种情况。

叶伦表示，如果需要应对经济意外事件，美联储甚至可能搁置缩减购债计划。金融市场认为，联储几乎肯定会在年底前结束购债。(完)

(编译 郑茵/侯向明/王兴亚；审校 龚芳/徐文焰/戴素萍)

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