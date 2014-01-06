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时事要闻 | 2014年 1月 7日 星期二 07:50 BJT

叶伦提名获美国参议院确认 成为美联储首位女主席

路透华盛顿1月6日 - 美国参议院周一确认叶伦出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席，将从2月1日继任 。

参议院以56-26的投票结果确认这项提名。叶伦现年67岁，将在美联储主席伯南克的任期在1月31日到期之后继任。

现为美联储副主席的叶伦将是美联储百年历史上的首位女性主席。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

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