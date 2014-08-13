热点聚焦：叶伦决心避免贸然升息 担心经济转差

路透华盛顿/纽约8月12日 - 在美国货币政策接近历史性转折之际，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦认准了一条简单的原则：宁愿对抗通胀，也不想面对另一场经济衰退。

通过对现任及前任美联储官员的访谈，可以看出叶伦及美联储核心决策者决心要避免过早升息，以免损害脆弱的美国经济。

未来几个月，这个承诺将面临严峻考验。美联储内部，国会共和党议员，甚至可能还有金融市场，都在向美联储施加越来越大的压力，要求其承认美国经济日益增强，并在八年多以来首次升息。全球央行总裁会议下周将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行，届时叶伦将利用这个重要舞台来宣扬自己的立场。

美联储消息人士称，自今年2月从伯南克手中接过美联储主席职位以来，叶伦已展现自己鲜明的风格：公开露面时喜欢即席讲话，风度优雅；呼吁关注失业人员的困境时，异常直接；在准备美联储会议时一丝不苟，而且与同僚的意见高度合拍。

人们常用一个词来描述她对美联储会议的态度：“准备过度”。她细致深入，能就员工及同僚演示报告中的细微之处提出问题，而且迄今为止能够打造共识声明，让美联储内部最担心通胀威胁的强硬派感到满意，同时继续让美联储侧重就业问题。

她想要避开的恶梦情景是，升息之后，金融市场与经济受到沉重打击，迫使她退回原路。在美联储把目前接近于零的利率升至比较正常的水平之前，如果经济面临再度陷入衰退的威胁，它基本上没有采取应对行动的空间。

另一方面，通胀是个熟悉的敌人，美联储官员称，相信能通过常规政策工具控制住通胀。

“就算美联储政策大幅推升经济成长并推高通胀，也要比经济复苏低迷、需要依靠更多非常规举措的情况好得多，”彼得森国际经济研究所的高级研究员David Stockton称。Stockton在2011年之前是美联储的首席经济学家。

“美联储知道若通胀波动如何加以控制，”他称，但经济再次下滑的影响“更加不确定，而且难以应付”。

浏览实施量化宽松后美国经济数据图表，请点击：link.reuters.com/tan23v

浏览美联储官员立场汇总，请点击：link.reuters.com/qyv22w

浏览叶伦如何判断就业市场状况，请点击：here

Stockton等人士称，政策调整过快的风险，包括随着抵押贷款利率上升而扼杀本就不太强劲的楼市复苏，抑制企业投资和耐久财采购，以及导致资产价格骤然下跌。

而且金融危机后美国采用非常规举措支持经济，此后共和党派及其他对财政持保守态度的议员可能不希望通过财政政策应对再次出现的经济衰退，因此对叶伦来说，避免导致经济倒退就更重要了。

“她和美联储面临的挑战是支持经济复苏，因为出于政治和经济原因财政政策已不再讨论，”国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿称。“既然(经济)在复苏，挑战就变成判断其力道，确保走在正确的轨道上。”

另一个恐怖的局面是，若通胀升速快于预期，可能打击30年来辛苦建立对物价持续受到控制的信心，然后可能使通胀上升更容易赖着不走。美联储内部立场较为强硬的官员也担心，利率维持超低位的时间越长，越有可能出现难缠的金融泡沫。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在美联储上次政策会议上，正式投票反对目前的宽松路线；近几周达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也拉高分贝表达担忧，认为联储脚步已落后通胀曲线。

但即便是美联储最为直言的鹰派人物之一费希尔，也赞扬叶伦“极为周到地”考虑其他委员的看法，他表示因为这点，所以他没有投下反对票。

“她担任主席的时间或许不长，但她备受尊敬，而且了解所有委员的个性。”美联储前理事杜克称。波士顿联储资深政策顾问Jeffrey Fuhrer称，叶伦的沟通方式比前任伯南克“稍微更公开、更好接近”。他补充说，“她更平易近人。”

美联储还特别关注11月的中期选举：若共和党夺下参议院的多数地位，可能会有利于推动一项提议，迫使美联储按照僵化规则，依据通胀率和失业率来设定利率。叶伦认为在金融危机后时代引导经济所需的整体判断，将因此受到阻碍。

**保持耐心**

尽管失业率逐步下降且通胀率正升向美联储2%的目标，但叶伦在过去六个月已经设法将投资者的注意力，转向薪资增长迟滞以及很多美国人放弃寻找工作这方面。

最近，她把较高的通胀率数据描述为“噪音”，指出超出目标“充其量是我们在未来道路上可能面临的风险”。

在7月初国际货币基金组织(IMF)举办的活动上，叶伦给出又一重大线索即她不怕给经济加热，称资产价格泡沫或其他金融不稳定性的威胁可能不会促使联储提早收紧政策。

许多了解叶伦的分析师称此番讲话是一个重要信号，表明了她对于央行应该在多大程度上关切金融稳定性的看法。叶伦的观点非常明确：升息几乎肯定会损及就业和经济成长，但不一定能抵御泡沫。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯最近指出，理论上有理由允许通胀率暂时超过目标水准以便帮助拉低长期失业人口。威廉姆斯通常被视为政策的风向标，这是美联储对加息保持耐心的又一迹象。美联储于曾在1970年代末和1980年代初为对抗通胀飙升而将联邦基金利率最高拉抬至20%的，对其而言，提出允许通胀升温的观点也是一个敏感话题。

投资者目前认为美联储要等到明年下半年才会开始加息。鉴于美国失业率接近六年低点，并正向美联储官员认为的均衡水准靠拢，投资者的利率预期对于叶伦而言是一次重大成功。

同僚们称叶伦很轻松就适应了新角色，不过被Stockton称作的“压力测试”还在前面，或许在今年秋季开始，到时关于利率的辩论将变得激烈。

美联储预计10月结束重要的危机应对措施之一，停止购买公债和抵押贷款支持证券。一旦结束购债，下一步将是升息。

前美联储副主席布兰德预测，决策者之间“将会出现一番较量...将是完全公开的”。

“犯错有无数可能性，但最简单的就是美联储退出行动过于缓慢，这种情况下通胀强硬派的一些忧虑将成为现实，”现任普林斯顿大学教授的布兰德补充说，“另一种错误是美联储行动过快--而这经常被忘记，致使经济复苏停滞，甚至出现更严重的情况，复苏趋势被逆转。”(完)

(编译 张涛/王丽鑫/石冠兰/王兴亚；审校 许娜/李爽/朱晓军/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。