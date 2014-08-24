综述：叶伦仍主张慎重对待升息 德拉吉誓言准备行动对抗物价下滑

美联储主席叶伦与欧洲央行总裁德拉吉在杰克逊霍尔经济研讨会中会面，摄于2014年8月22日。 REUTERS/David Stubbs

路透怀俄明州杰克森霍尔8月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。

周五在美联储主办的年度央行会议上发表的讲话中，叶伦详述了为什么她认为仅靠失业率来评估就业市场的强劲程度是不够的，以及为什么美联储需要谨慎行事。

在叶伦的讲话之后，欧洲央行总裁德拉吉也发表了演说，他表示如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。不过他还说打压物价的大多数因素看起来是暂时性的。

整体而言，叶伦和德拉吉的讲话突显出两家央行都在努力应对就业市场的复杂形势，2007-2009年金融危机对就业市场的影响还在。

叶伦坚持了她的看法，即美国经济的闲置产能仍明显，不过她也认可部分同僚的对立看法，即认为劳动市场比叶伦所想的更紧俏而且通胀是潜在的风险。

“制定合适的政策没有简单的方法”，她表示。叶伦支持采用“务实”的措施，关注即将出炉的数据，而不是被困在预设的政策路径中。

在叶伦讲话之前，若干美联储官员均发表讲话支持提前上调指标利率。自2008年12月以来，美联储一直将指标利率维持在零附近。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，均对政策落后于经济形势的风险发出警告。普洛瑟今年在联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权，后两位总裁没有投票权。

普洛瑟在杰克森霍尔接受路透专访时表示：“我宁可看到我们提早升息，采取谨慎稳妥的办法，而不是一直等到最后一刻才采取行动。”

**就业市场闲置劳动力**

叶伦表示，对比低利率可以解决的暂时性因素，美国仍然疲软的劳动市场正经历联储政策难以企及的长期结构性转变，因此联储难以确定劳动市场的闲置程度。

鉴于这种不确定性，叶伦表示评估劳动市场时“需要更加细致入微。”一些官员则认为，叶伦喜欢剖析的劳动市场数据杂乱无章，除了提供失业率和招聘速度之外几乎提供不了其他有用信息。

金融市场对叶伦的讲话反应不大，美国股市和多数美债价格几无变动，不过美元上涨，30年期美债收益率(殖利率)下跌。

“叶伦确认了(美联储政策委员会)多数人员的看法：就业市场仍需要很大程度的复苏，然后美联储才会升息，”咨询公司Cumberland Advisors的董事长David Kotok表示。

而德拉吉的讲话标志着欧洲央行准备采取措施刺激经济措辞上分量的加重。欧元区第二季经济未能增长，通胀率降至只有0.4%。

德拉吉说，欧洲央行将“需要动用手上所有的工具以确保中期物价的稳定。”

他仍然主要侧重于劳动市场的困境，呼吁欧元集团的决策者团结做出一致回应来解决失业问题。

“要恢复到较高的就业率...需要在欧盟和国家层级采取货币、财政及结构性措施的组合政策，”他说。

叶伦的讲话中有很长篇幅在谈论美国就业市场可能实际上要比表面上来得更加紧俏，她也承认美联储可能不得不较预期更早更快升息。

整体而言，叶伦的讲话是对她关于就业市场仍明显闲置的假设做出辩护。

确定劳动市场闲置的程度已经在美联储成为主要的争论点。叶伦希望联储升息之前就业已经最大程度的恢复。

而“鹰派”则担心，继续实行近零利率政策可能会引发通胀问题或资产泡沫。

“如果我们正试着解决劳动市场问题，(叶伦的)讲话只是举出有多困难，”普洛瑟对路透表示。“有些她间接提到的问题，我们根本不能解决。”(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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