分析：叶伦讲话为美股上涨开绿灯 标普500指数年内或破2000点

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约6月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦曾暗示，理性的繁荣是可以接受的。

至少一些美国最大的资产管理公司是这样解读叶伦周三的讲话，它们认为叶伦暗示低利率将一直保持到2016年。

这支持了它们的看法，即宽松货币政策意味着美国股市有进一步上涨的空间，即便今年已经创下一系列纪录高点。标普500指数今年可能首次超过2000点，而且可能在年底之前很早就实现。

2014年若有这样的涨势，可能使担心股票估值过高、即将大幅回落的人感到意外，毕竟2013年已经上涨了30%。

信心增强的一个原因是，面对今年的各种冲击，股市一直表现得非常强韧。背后的原因包括经济好转、企业获利增长以及借款成本低廉等因素。

股市投资者未受去年美国预算不确定性、高速增长的科技和生物科技股大跌、乌克兰冲突以及最近导致油价大涨的伊拉克动乱等因素的影响。

“我们看到的是自行推动的长期经济扩张和长期宽松货币政策的甜蜜结合，”Leon Cooperman旗下对冲基金Omega Advisors Inc的副董事长Steven Einhorn表示。该对冲基金管理着105亿美元的资产。

“我并不认为这个牛市已经结束，”他表示，并认为今年股市可能再涨3-5%。

这可能看起来很一般，但如果加上标普500指数平均2%的股息率，与10年期美债2.62%的收益率(殖利率)相比就非常诱人。”

**资金流入**

叶伦周三表示，利率可能“在2016年底远低于较长期正常水平”。她的表态进一步推升股市，标准普尔500指数在周四创下新高。该指数上涨2.5点或0.13%，收在1,959.48点。

虽然美联储调降了部分经济预估，不过叶伦列举了对美国经济感到乐观的一些理由，包括家庭支出显示韧性和就业市场改善。

即便股市今年收在现有水平，也将创下1997-1999年以来美股表现最佳的三年。

这种势头令家庭投资者对股市兴趣大增。据理柏数据，散户今年向美国股票基金投入了610亿美元。

“我们仍然认为，我们正身处职业生涯中最大的牛市之一，”前美林投资策略师兼Richard Bernstein Advisors创始人Rich Bernstein表示。

**告别寒冬**

虽然第一季经济表现令人失望，但分析师认为寒冬天气的影响将在今年稍晚减弱。据汤森路透数据，对企业获利增长的预期有所增强，2014年获利料增长9.1%，高于4月1日预估的8.7%。

若干基金经理表示，经济扩张缓慢可能有利于股市逐步爬升。Bernstein称，迟缓的增长速度避免了投资者的预期过热和固定成本投资越积越多，从而防止“埋下未来衰退的祸根”。

“在这种经济扩张情况下，股市距离触顶还早得很，”Einhorn称，“如果我没说错，这样的经济增长还会持续好些年，所以这波牛市还会持续相当长的时间，有充分的价值可挖。”

某种意义上讲，这种涨势引人注目的就是其乏力程度。多伦多独立投资经理Antony Filippo表示，标普500指数连续43个交易日收盘涨跌幅未超过1%，为1995年来这种走势的最长持续期。

CBOE波动性指数.VIX周三收在逾七年低点。对部分人来说，这表明投资者已经愈发“自满”，也就是说忽视了可能破坏涨势的潜在问题，但有一些策略师表示，投资者没有花钱买保护不一定就说明他们没有疑虑。

“大家总是警惕涨势过度...但现在市场形势的确是偏向上行，”BTIG首席策略师Dan Greenhaus说，并预期标普500指数到年底将达到1,980点。

**股市风险**

今年表现最佳的股票是公共事业类等高派息防御类股，以及医保、科技和能源等成长类股。零售非必需消费品板块是今年唯一一个下跌板块，表明对支出前景心存疑虑。

如果通胀上升的同时，经济成长依然乏力，那么会给投资者敲一记警钟。美国核心消费者物价去年上升2%，如果通胀率升得太高，可能给美联储带来压力，使其考虑加快加息步伐。

“如果美联储不得不迅速强化强硬立场，那么市场会有麻烦，并将立即结束低波动率的时期，我们将易受到外部影响，“贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich表示。贝莱德管理逾4万亿美元资产。

一些指标表明，股市估值有点偏高。汤森路透数据显示，目前美股动态市盈率为15.6倍，高于10年均值13.8.

一旦美联储开始加息，而且助涨股市的过度流动性撤出，那么美股可能转跌。

但许多投资者认为，还可以看多很长一段时间才会担心这一问题。

Cavanaugh认为标普500指数今年底将升到2,020左右，并补充称，“没有什么真的会影响市场的情况。”(完)

(编译 李春喜/朱小军/李爽 审校 田建华/张涛)

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