美联储主席叶伦质疑华尔街道德水平是否达到标准

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透3月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二抨击银行业的不合法与不道德行为，称华尔街的价值观最近几年是否有足够的改善令人质疑。
叶伦提到，2007-2009年金融危机以来金融机构与美联储都有许多改善，但大型银行必须继续加强内部治理和风险控制，否则美联储将采取“迅速有力”的行动。
“这一点需要我来强调是令人遗憾的，但我们预计我们所监管的企业将守法道德经营，”她称。
“近些年有很多时候，大型机构的一些银行家并没有这样做，有时称得上厚颜无耻，”她补充称。
“这些个人和集体事件不由令人质疑，大型金融企业的价值观是不是存在普遍缺陷，可能损害其安全和稳健性。”
华尔街迅速解除对高风险抵押贷款的押注是金融危机的核心，这催生了新的规则，包括提高资本金要求、压力测试，以及所谓的银行生前遗嘱等，所有这些都旨在避免危机后的全球严重衰退重演。
但金融机构陷入一连串丑闻，包括部分银行人士被踢爆操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)，全球因此事开出的罚款金额达到数十亿美元以上。
包括纽约联储总裁杜德利在内的美联储官员，以前就曾批评华尔街的道德操守及文化，现在美联储正在研议银行界高层奖金的规范。
但杜德利自己也被国会抨击，国会指责他的员工与银行业者的关系过于亲密，无法适当监督银行业的风险活动。(完)
(编译/审校 张涛/李婷仪/王兴亚)
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