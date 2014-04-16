叶伦称正考虑针对华尔街出台更严格监管措施

路透亚特兰大4月15日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储正考虑额外措施以促使大型银行留有更多资本，并认为有必要针对华尔街缺乏监管的领域出台更多加强稳定的措施。

自2007-2009年金融危机以来，美联储一直推动银行业强化其资产状况，并且在上周连同其他监管机构要求美国八家最大的银行必须将资本水平合计提高约680亿美元。

“就目前采用的大型银行标准来看，还有加强资本和流动性标准的空间，”叶伦在亚特兰大联储银行的金融会议上通过视频表示。

叶伦指出，巴塞尔委员会2010年的研究显示，加强监管将可带来经济效益。

美国正准备实施新的国际资本和流动性标准，即巴塞尔协议III，将在2015年到2019年初分阶段落实。该规定旨在帮助银行抵御短期融资危机。

叶伦表示，美联储官员正“积极考虑”是否需要采取更多措施来应对短期趸售(批发)融资市场的风险，该市场是企业融资的重要来源。

这个市场的参与企业是金融危机的主角，当时投资者逃离雷曼兄弟、甚至也远离以往被视为超级安全的货币市场共同基金等机构。

叶伦指出，国际上采用的巴塞尔标准要求银行分别持有现金和债券缓冲，“并不能完全解决与短期趸售融资相关的金融稳定问题。”

她说，更严格的资本和流动性规定可能只适用于最大和最复杂的银行，而其他措施，例如企业在证券交易中可以在多大程度上依赖借款的规定等，可能扩大涵盖范围。(完)

(编译 孙茉莉/王翔琼；审校 徐文焰)

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