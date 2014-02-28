叶伦称天气似乎是经济放缓的主因 暗示继续撤出QE

图为大雪中的美国国会大厦外景，摄于2014年2月13日。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 暴风雪和严寒天气打击了美国聘雇与零售销售活动

* 叶伦强调计划在秋季前结束购债

* 叶伦称不希望就是否调整缩减购债节奏匆忙作出结论

路透2月27日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，异常的冬季严寒似乎导致了美国经济近期呈现疲弱迹象。这暗示央行将会继续缩减刺激措施。

叶伦在参议院金融委员会作证时表示，美联储将仔细观察，以确定天气因素是否的确是罪魁祸首；不过她也重申，只有在经济前景出现“重大转变”时，联储才会暂停缩减购债。

暴风雪和酷寒已经打击美国聘雇、零售销售和制造业活动。美国12月和1月新增非农就业岗位总数还不到20万个，远低于预期。一些投资者认为，若下周出炉的2月非农就业报告也这样疲弱，美联储可能改变计划。

“最近出炉的一系列数据表现疲弱。我认为很明显...异常严寒的天气有很大的影响，”叶伦表示。

“未来几周我们要做的，就是要更确切地了解疲弱数据在多大程度上是与天气因素有关，又有多少是因前景转弱，”她说。

2007-09年经济衰退后实施超宽松货币政策已逾五年，如今美联储朝着货币政策正常化迈出了几小步。美联储过去两个月均将购债规模削减100亿美元，并预期只要经济继续好转，明年的某个时候将会加息。

叶伦重申对资产价格可能出现泡沫的担忧，并暗示美联储在展望何时最终加息时，将采取更加定性的描述。

但她有关公债购买的言论最能说明问题，她说，美联储仍希望在秋季的某个时间结束购债，不过这不是“预设路线”。

当纽约参议员舒默(Charles Schumer)问道，如果最后证明天气不是最近经济疲弱的主要原因，那么美联储是否会考虑调整缩减刺激的速度，对此叶伦表示，如果前景明显改变，那么联储对于重新考虑缩减节奏持开放态度。

“但我不希望现在就匆忙作出结论，”她说。

美联储自2008年末以来就维持利率在近零水准，并通过资产购买将资产负债表扩大至逾4万亿(兆)美元。美联储目前每月购债规模为650亿美元，3月18-19日的会议将决定下一步举动。

金融市场反应平静，美国股市上升，美元兑欧元则走低。

“我认为现在一种普遍的看法是，让美联储改变当前每次会议100亿美元的缩减步伐，门槛相当高，”Pierson Securities首席分析师Stephen Stanley在客户报告中写道。

浏览有关美联储量化宽松(QE)的互动式图表，请点选：

link.reuters.com/tan23v

浏览联储官员政策立场分布图表，请点选：

link.reuters.com/ryq66v

**泡沫令人担忧**

金融委员会成员还问到金融监管与宽松货币政策可能加剧资产价格泡沫的问题。

叶伦承认，如此低的借贷成本“可能会令威胁到金融稳定的行为增加。”

“因此我们需要非常小心地观察形势发展，而且我们正在周密地这样做，”她说。

对于美联储是否应准备好比预想的更早升息，以压制可能危及金融稳定的高风险行为，市场对此的争论正日益升温。

叶伦表示，联储正监控信贷增长和杠杆情况，防范“可能令人担忧的趋势”。

“现阶段可以说，我认为没有必要担心，但存在一些已经引起我们关切的方面，”她说。

“例如，贷款标准和杠杆借贷情况明显在恶化。我们已经通过监管指引和特别审查加以解决，并且将继续在该领域保持高度警惕。”

美联储面临的另一挑战是调整政策承诺，此前其承诺在失业率降至6.5%以下很长一段时间仍会保持近零利率。鉴于1月6.6%的失业率非常接近这一门槛，因此美联储决策者已经表示他们希望找到另外的方式来传达政策意图。

“关于多高的失业率可以构成充分就业不存在一个严格规定，我们需要考虑多项指标，”叶伦称。

“委员会许多成员已经强调了这一点，我也表示赞同，”她补充说，“我们正迈向定性指引的方向。”(完)

(编译 徐文焰/李爽/王兴亚；审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。