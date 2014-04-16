叶伦称维持近零利率的时间将取决于就业和通胀目标

路透纽约4月16日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周三表示，维持近零利率的时间将取决于美国经济离达到联储就业和通胀目标的距离，以及预计达到目标可能需要的时间。

叶伦在其担任美联储主席后的第二次公开讲话中基本上重申了美联储的立场，强调会因应经济状况的改变来判断何时最终收紧货币政策。

美联储目标达到可持续就业最大化以及以及通胀从目前的略高于1%升至2%。

“就业或通胀离各自的目标水准差距越大、预计向达致这些目标的进展越缓慢，联邦基金利率可能维持在目前目标区间的时间就可能越长，”叶伦表示。

“这一政策考量方式凸显了，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)继续兑现保持适当政策宽松度以支撑美国经济复苏的承诺，”她还表示。

叶伦称，首次升息不是基于任何一个经济指标，而是有关就业、通胀、金融状况等广泛信息。一旦经济前景发生实质改变，FOMC准备调整购债步幅.

叶伦重申随着就业市场消除闲置，预计通胀将上升。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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