焦点：百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

路透10月20日 - 百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。

百胜集团是肯德基(KFC)、必胜客(Pizza Hut)和塔可钟(Taco Bell)的母公司。该股在美国股市盘初上涨约5%至75.22美元，午后回落至73.55美元，收于73.03美元。

这是维权股东--对冲基金Corvex Management加强对北美业务控制的最新迹象。

Corvex Management的执行长Keith Meister 5月份披露入股百胜集团，并在一个主要投资会议上公布了将百胜集团中国业务分拆为名为“Yum China”的新实体的计划。

他的到来似乎对分拆起到了催化作用。百胜发言人Jonathan Blum称，此次分拆是“为时一年的严格评估”的结果。

据知情人士透露，就在Meister进入大家视线时，百胜分拆问题已经只差临门一脚了，并称百胜与Meister是“不谋而合”。

百胜上周任命Meister为董事；他是维权投资者伊坎(Carl Icahn)的拥趸。Corvex拥有百胜近5%的股权。

**两只股票**

分拆将创建两家独立的上市公司：一家风险较高、潜在回报水平较高的Yum China，另一家是更为稳定、现金流较高的百胜集团。

百胜在中国有6,900家餐厅，是其业务的核心驱动力，在最新季度对百胜总体营业利润的贡献为54%。

这项基本无负债的业务将在上海设立总部，由中国主管Micky Pant经营；Pant于今年8月接替了Sam Su的职位，后者推动百胜成为中国市场最大的西方餐饮连锁企业。

它将成为百胜在中国大陆的特许店，要拿出一部分营收支付给母公司，以享用肯德基、必胜客和塔可钟等品牌的独家特许权。

百胜旗下的中国业务因中国食安问题、当地竞争增加及经济降温而焦头烂额，近来明显变得起伏较大。

百胜中国的同店销售在过去五季有四季表现不佳。

百胜于10月6日调降全年获利预估，指称中国业务疲弱及美元升值造成拖累，股价则应声挫跌19%。

“百胜集团受中国业务所累，因此市盈率较高，既然如今与百胜中国分家，这是更好的事，”Hedgeye Risk Management分析师Howard Penney表示。

分拆后的百胜集团将把更多重心放在较成熟的美国业务及印度等新兴市场。该公司料将提供股东稳定的权利金收入；同时让百胜资产负债表摆脱租赁负担。

百胜执行长Greg Creed将继续担任新的百胜集团执行长。

百胜表示，其计划有一天会有2万家旗下中国餐厅来服务该国仍不断增加的消费族群。

该分拆预计于2016年底完成，且致力于让股东可以享有免税。

百胜集团的财务顾问是高盛，法律顾问则有Wachtell、Lipton、Rosen & Katz及Mayer Brown。百胜董事会的独立财务顾问是PJT Partners。(完)