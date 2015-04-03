也门胡塞武装攻占亚丁中心地区 并攻入总统府

路透亚丁4月2日 - 也门胡塞武装及其盟军周四夺取了亚丁一处中心地区，给沙特为首的联合部队以沉重打击。胡塞武装是得到伊朗支持的什叶派穆斯林武装力量，联合部队对其进行了为期一周的空袭，试图遏制其推进。

胡塞武装占领亚丁中心Crater周边地区数小时后又取得了一项标志性战果，当地居民称，该组织经过激战攻入总统府所在地。

南部城市亚丁是效忠也门总统哈迪的武装力量进行抵抗的最后一个主要堡垒。哈迪一周前已经出逃沙特，坐视其政权的残余势力被击溃。

胡塞武装到黄昏时已抵达亚丁Mualla港口地区。

尽管沙特为首的联军实施了为期八天的空袭，试图阻止胡塞武装攻势并最终让哈迪重新掌权，但胡塞武装及其支持者仍攻入亚丁中心地区。

周四早间进行激烈交火后，胡塞武装于周四中午取得对Crater周边地区的控制权，并在空荡荡的街道上部署坦克和巡逻人员。这是胡塞武装首次攻占亚丁中心地区。Crater是也门央行亚丁分支机构以及很多商业企业所在地。

“人们对轰炸感到害怕和恐惧，”Crater当地居民Farouq Abdu在电话里对路透说，“没有人上街，就像宵禁时一样。”

哈迪的支持者没有多少重型武器能阻挡胡塞武装的攻势，Crater地区一辆冒烟坦克遗骸显示他们曾在一些地方进行过坚决的抵抗。

亚丁居民称，Crater以北胡塞武装攻占的地区周四发生了三次空袭，在胡塞武装夺取总统官邸不久后，又有一次针对总统官邸的空袭。

另一位居民称，胡塞武装的狙击手部署在可俯瞰Crater地区的山上，并向下方街道射击。他还说，几座房屋被火箭弹击中后着火，扬声器则传出催促居民转移到城里更安全地区的声音。(完)

(编译/审校 郑茵/杜明霞/张若琪)

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