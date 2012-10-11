蒙面枪手在也门枪杀美国使馆雇员

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
路透萨那10月11日电---消息人士称，蒙面持枪者周四在也门首都萨那枪杀了也门男子Qassem Aqlan，Aqlan为美国使馆安全部门负责人，死於前往美国使馆的路上。
消息人士对路透表示，蒙面持枪者驾驶摩托车，在萨那市中心对Aqlan乘坐的汽车开火。
“这次（刺杀）行动有基地组织的痕迹，该组织曾有过类似行动，”该消息人士说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。