周日也门亚丁港口附近发生激战 数十人死亡

路透亚丁4月5日 - 胡塞武装及其盟军周日在也门南部城市亚丁与地方民兵组织发生冲突，目击者称，靠近港口的一个市中心区域发生枪战和炮击。

尽管遭到以沙特为首的海湾国家连续11天实施空袭，胡塞武装仍在向市中心推进。该组织一直试图攻占亚丁，这是忠于也门总统哈迪的武装力量的最后据点。

沙特等国于3月26日发动空袭，意在打击伊朗支持的什叶派胡塞武装，为哈迪挽回部分丧失的政权。胡塞武装已经控制了也门首都萨那。

此次空中暨海上军事行动旨在打击胡塞武装的护卫部队、导弹以及武器库，并切断境外可能提供的援助--不过胡塞武装否认沙特指称其接受伊朗武器装备的说法。

目前为止，胡塞武装或前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的支持者都未遭到决定性挫败，但死亡人数不断增加及人道主义灾难都让救援组织感到不安。

联合国周四表示，已有500多人在也门过去两周的战斗中丧生，红十字国际委员会(ICRC)呼吁立即停火24小时，以让救援物资进入也门。

ICRC表示已获准空运医疗用品和人员，希望周一派出两架飞机。

沙特联军的发言人称，ICRC已获准在周日空运救援物资和人员，但因飞机租赁公司相关的问题而推迟。

支持哈迪的民兵消息人士称，周日有36名胡塞武装及其盟军士兵在靠近港口的亚丁中心Mualla地区丧生，哈迪士兵则有11人丧生。

胡塞武装最初向港口地区挺进，但数小时后被打退几条街区。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 李爽/张涛)

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