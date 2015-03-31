也门虽然局势混乱 但仍保持对中国的石油出口

美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透伦敦3月30日 - 周一船运数据显示，尽管上周沙特为首的多国对也门发动空袭，使该国局势更加混乱，但中国在上周末仍继续从也门装运大量出口原油。
可装载200万桶原油的Tai Hung San号巨型油轮于周日驶离也门希赫尔港（Ash Shihr）。交易方面的消息人士称，该油轮被中国国有企业--中国国际联合石油化工公司(联合石化)包租。从油轮数据上看，该船只由中国石油天然气股份有限公司旗下船运部门Glasford运营。
这艘超大油轮周一离开亚丁湾，正在驶往中国青岛港途中。
本次运油表明，也门仍在出口一些石油，该国虽然几年来产量下滑且政局不稳，但对中国的原油供应不断增加。
上周沙特以及其它九个逊尼派穆斯林国家开始对也门什叶派胡塞(Houthis)武装发动空袭，让人担心会爆发全面教派冲突，石油市场也受到震撼。胡塞武装目前已控制首都，且得到伊朗的支持。
行业及当地消息人士周四曾表示，空袭开始后，所有主要海港均关闭。
居民表示，战斗机周日晚上和周一破晓后时袭击了也门(叶门)首都沙那，沙特主导的突袭进行到第五天。
贸易消息人士估计，空袭开始前，也门石油日出口量约在10万桶，日产量则约14万桶。
今年1-2月中国自也门进口石油有450万桶，较上年同期激增315%，且约等于也门原油出口总量的四分之三。
据美国能源资料协会(EIA)，自2010年以来也门石油产量已减少约一半。
未能立即联络到中国石油(601857.SS)发言人对此置评。
(完)
(编译 张若琪/郑茵 审校 张荻/王丽鑫)
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