法国和沙特称伊朗核协议必须确保不破坏地区稳定

路透利雅得5月5日 - 法国和沙特阿拉伯在周二利雅得峰会召开前表示，两国都认为，伊朗与六大国未来可能达成的任何协议，都必须确保不会进一步破坏该地区的稳定，也不要威胁到伊朗的邻国。

沙特邀请法国总理奥朗德到利雅得，与海湾阿拉伯国家的领导人讨论地区问题。法国被认为在伊朗核谈判问题上持强硬立场；而海湾国家领导人担心，与德黑兰的和解可能进一步破坏中东地区的稳定。

“法国和沙特确信，有必要与伊朗达成一项强有力、可持续、经得起考验、没有争议和具有约束性的协议，”奥朗德和沙特国王萨尔曼在周一会面后发表的声明中称。

“这份协议绝不可以破坏该地区的安全和稳定，也不能威胁到伊朗邻国的安全和稳定，”声明称。

“海湾国家领导人真的担心，一旦制裁被解除，伊朗就可以为其在该地区的所有代理人提供资金，”一位法国高级外交官称。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

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