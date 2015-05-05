法国和沙特称伊朗核协议必须确保不破坏地区稳定

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透利雅得5月5日 - 法国和沙特阿拉伯在周二利雅得峰会召开前表示，两国都认为，伊朗与六大国未来可能达成的任何协议，都必须确保不会进一步破坏该地区的稳定，也不要威胁到伊朗的邻国。
沙特邀请法国总理奥朗德到利雅得，与海湾阿拉伯国家的领导人讨论地区问题。法国被认为在伊朗核谈判问题上持强硬立场；而海湾国家领导人担心，与德黑兰的和解可能进一步破坏中东地区的稳定。
“法国和沙特确信，有必要与伊朗达成一项强有力、可持续、经得起考验、没有争议和具有约束性的协议，”奥朗德和沙特国王萨尔曼在周一会面后发表的声明中称。
“这份协议绝不可以破坏该地区的安全和稳定，也不能威胁到伊朗邻国的安全和稳定，”声明称。
“海湾国家领导人真的担心，一旦制裁被解除，伊朗就可以为其在该地区的所有代理人提供资金，”一位法国高级外交官称。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
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