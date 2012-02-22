也门举行总统选举 副总统哈迪为唯一候选人

路透萨那/亚丁2月21日电（记者 Joseph Logan/Mohammed Mukhashaf）---将军出身的哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）作为也门总统选举唯一候选人，周二参加该国大选。也门持续一年的反抗运动，推翻了萨利赫的长期统治，但也将这一贫穷阿拉伯国家推到混乱边缘。

哈迪是萨利赫的副总统兼密友，按照一项结束萨利赫33年统治的协议，他上任後需与萨利赫政敌共享权力。

也门的反抗活动是席卷北非和中东地区反抗运动中生命代价最大的运动之一，自一年多前起源於突尼斯的革命浪潮发生以来，萨利赫是第四个被推翻的阿拉伯国家独裁统治者，但他的儿子和甥侄仍在部队及安全部门担任要职。

也门南部发生选举相关暴力冲突，导致至少九人丧生，这意味着哈迪还肩负将也门团结起来的艰巨任务。该国南部的分离主义者呼吁抵制选举。

哈迪在投票结束後称：“选举是摆脱过去一年困扰也门危机的唯一途径。”

张贴着哈迪海报的宣传车行驶在首都萨那的大街小巷，车上播放着流行歌曲，还不时地喊出“投票拯救也门”的口号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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