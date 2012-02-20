也门一投票站发生爆炸

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透2月20日电---也门一名官员称，南部城市亚丁(Aden)的一个投票站周一发生爆炸，随即听到枪声。也门周二将举行大选，选出前总统萨利赫的接班人，副总统哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)是唯一的候选人。
目前并无人员伤亡的报告。
这名官员称：“爆炸造成投票站墙上出现了一个大洞，附近房子的玻璃窗被击碎。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。