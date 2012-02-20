版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:56 BJT

也门一投票站发生爆炸

路透2月20日电---也门一名官员称，南部城市亚丁(Aden)的一个投票站周一发生爆炸，随即听到枪声。也门周二将举行大选，选出前总统萨利赫的接班人，副总统哈迪(Abd-Rabbu Mansour Hadi)是唯一的候选人。

目前并无人员伤亡的报告。

这名官员称：“爆炸造成投票站墙上出现了一个大洞，附近房子的玻璃窗被击碎。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐