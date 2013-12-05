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时事要闻 | 2013年 12月 6日 星期五 07:46 BJT

也门国防部遭袭击 52人死亡

路透萨那12月5日 -也门最高安全委员会称，该国国防部周四遭到袭击，造成包括医生、护士、患者在内的52人死亡、大约162人受伤。

一名自杀式袭击者和身穿军装的武装分子袭击了位于也门首都萨那的国防部大楼，为该国18个月来发生的一起最严重袭击事件。

也门最高安全委员会的的一份声明称，死者中有些是德国人。声明并未透露安全部队和武装分子的死亡人数。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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