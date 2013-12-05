也门国防部遭袭击 52人死亡

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透萨那12月5日 -也门最高安全委员会称，该国国防部周四遭到袭击，造成包括医生、护士、患者在内的52人死亡、大约162人受伤。
一名自杀式袭击者和身穿军装的武装分子袭击了位于也门首都萨那的国防部大楼，为该国18个月来发生的一起最严重袭击事件。
也门最高安全委员会的的一份声明称，死者中有些是德国人。声明并未透露安全部队和武装分子的死亡人数。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。